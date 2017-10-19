Beşiktaş, 3. torbadan zirveye çıktı

Beşiktaş tarihe geçmeye devam ediyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Şampiyonlar Ligi’ne 3. torbadan katılan Kartal, müthiş bir başarıya daha imza attı. Grupta oynadığı 3 maç sonunda 9 puan toplayan Siyah-Beyazlılar, böylece 3. torbadan gelip ilk 3 maçını kazanan ilk takım oldu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde son 3 haftaya aldığı 9 puanla lider olarak girecek.