4 genç Kartal’a profesyonel imza Beşiktaş, futbol akademisinde yetişen 4 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada “Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş, profesyonel olarak Beşiktaş’ımıza hizmet etmeye devam edecekler. Genç oyuncularımıza başarılarının devamını dileriz” denildi.

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