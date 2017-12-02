Beşiktaş 533.6 milyon, Galatasaray 498.1 milyon TL değerinde...

Saatler 19.30’u gösterdiğinde Türkiye’de hayat duracak, herkesin gözü kulağı Vodafone Park’ta olacak.



Transfermarkt verilerine göre kadro değeri 533.6 milyon TL’yi aşan Beşiktaş ile 498.1 milyon TL değeri bulunan lider G.Saray arasındaki mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. lider G.Saray, 6 puanlık avantajını 9’a çıkarıp rakibinin şampiyonluk umutlarına baltalamayı hedefliyor. Kartal ise farkı 3’e indirip şampiyonluk yarışına yeniden ağırlığını koymayı planlıyor. Cimbom’da sakat Tolga ve Latovlevici forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ise cezalı Caner dışında eksik yok.

EN DEĞERLİ KARTALLAR

TALISCA: 60.7 milyon TL

OĞUZHAN: 56.1 milyon TL

CENK TOSUN: 49 milyon TL

LENS: 46.7 milyon TL

GÖKHAN TÖRE: 37.4 milyon TL

MEDEL: 35 milyon TL

EN DEĞERLİ ASLANLAR

MUSLERA: 51.4 milyon TL

BELHANDA: 42 milyon TL

FEGHOULİ: 37.4 milyon TL

MAICON: 37.4 milyon TL

FERNANDO: 37.4 milyon TL

GOMIS: 18.7 milyon TL

Beşiktaş-Galatasaray