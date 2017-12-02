Beşiktaş 533.6 milyon, Galatasaray 498.1 milyon TL değerinde...

Saatler 19.30’u gösterdiğinde Türkiye’de hayat duracak, herkesin gözü kulağı Vodafone Park’ta olacak.
Transfermarkt verilerine göre kadro değeri 533.6 milyon TL’yi aşan Beşiktaş ile 498.1 milyon TL değeri bulunan lider G.Saray arasındaki mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. lider G.Saray, 6 puanlık avantajını 9’a çıkarıp rakibinin şampiyonluk umutlarına baltalamayı hedefliyor. Kartal ise farkı 3’e indirip şampiyonluk yarışına yeniden ağırlığını koymayı planlıyor. Cimbom’da sakat Tolga ve Latovlevici forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ise cezalı Caner dışında eksik yok.
EN DEĞERLİ KARTALLAR
TALISCA: 60.7 milyon TL
OĞUZHAN: 56.1 milyon TL
CENK TOSUN: 49 milyon TL
LENS: 46.7 milyon TL
GÖKHAN TÖRE: 37.4 milyon TL
MEDEL: 35 milyon TL
EN DEĞERLİ ASLANLAR
MUSLERA: 51.4 milyon TL
BELHANDA: 42 milyon TL
FEGHOULİ: 37.4 milyon TL
MAICON: 37.4 milyon TL
FERNANDO: 37.4 milyon TL
GOMIS: 18.7 milyon TL
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