Beşiktaş: 79 - Abdullah Gül Üniversitesi: 56

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Fatih Güler, Ali Köseoğlu

Beşiktaş: Wheeler 19, Esra Erden Atacan 3, Zellous 15, Kübra İmren Siyahdemir, Radosavljevic 13, Mosby 20, Burcu Çiğil, Gonca Karataş, Sevgi Uzun 7, Sera Özelçi, Meltem Avcı, Nur Nihan Dabakoğlu 2

Abdullah Gül Üniversitesi: Miljkovic 8, Dila Aşkın 3, Marginean 10, Melis Gülcan 16, Tolo 9, Gizem Sezer 6, Ezgi Manlacı, Cansu Aslan 4, İlknur Yıldızhan, Halime Vural

1. Periyot: 18-13

Devre: 45-30

3. Periyot: 61-44

Beş faulle çıkanlar: 31.59 Tolo (Abdullah Gül Üniversitesi), 34.11 Zellous (Beşiktaş)

Bu sonuçla, siyah-beyazlılar 9. galibiyetini alırken, Abdullah Gül Üniversitesi ise 7. kez salondan yenik ayrıldı.