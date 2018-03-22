Atakan Çankaya - Mayıs 2017 (via Yağız Sabuncuoğlu)

Ümit Hoca'mın futbol bilgisine ve tecrübesine çok güveniyorum. Sadece o değil beni izleyen birçok kişi beni Atiba'ya benzetiyor. Ben de onu zaman zaman izliyorum ve neler yaptığına bakıyorum. Kendisi benim mevkim için de çok önemli bir oyuncu. Futbol tarzı olarak ona benzediğimi söyleyebilirim. Bu sebeple de o lakabın bana takılması hem hoşuma gidiyor hem de gerçeği yansıtıyor.