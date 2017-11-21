UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu konuk eden Beşiktaş'a Azerbaycan'dan destek geldi. Porto maçı süresince Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun siyah-beyaz aydınlandırılacağı belirtildi.



UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında sahasında Porto ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'a kardeş ülke Azerbaycan'dan destek geldi. 68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun Türkiye saati ile 18.00'den 23.00'e kadar siyah-beyaz ışıklandırılacağı ve 'Come to Beşiktaş' yazısının görseli döneceği ifade edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER