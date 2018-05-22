Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer’le yaşadığı gerginliğin ardından Bordo-Mavili kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz için Beşiktaş’ın ardından Süper Lig’den bir talipli daha çıktı.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Kartal, kadrosuna katmak istediği Kral için 2 milyon Euro artı Mustafa Pektemek ve Gökhan Töre’yi önermişti. Bordo-Mavililer, Siyah-Beyazlılar’ın teklifini değerlendirirken, devreye Medipol Başakşehir girdi.

Son ana kadar şampiyonluk iddiasını sürdüren ve gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Turuncu-Lacivertliler’in Burak Yılmaz için Trabzonspor’un kapısını çaldığı öğrenildi. İstanbul ekibinin 2.5 milyon Euro para ve Kerim Frei teklifini yaptığı ortaya çıktı. Ancak Trabzonspor Yönetimi’nin Edin Visca ve 1 milyon Euro da para talebinde bulunduğu öğrenildi. Hem Kartal hem de Başakşehir’le görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, Karadeniz ekibi, maksimum karla Burak Yılmaz’ı satmayı hedefliyor. Bordo-Mavililer’in ilerleyen günlerde Kral’la durum değerlendirmesi yapmak için son kez bir araya geleceği belirtildi