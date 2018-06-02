Beşiktaş’ta önceki gün 4 oyuncunun sözleşmesi son erdi...
Bu isimler arasında; Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Atınç Nukan ve Atiba Hutchinson bulunuyor.
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Siyah-Beyazlı yönetimin, bu 4 futbolcu arasından Oğuzhan Özyakup ile sözleşme yenilediği ancak Arsenal Kulübü nedeniyle henüz Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirim yapmadığı ortaya çıktı.
İngilizler 2012 yılında Ozzie’yi Beşiktaş’a verirken, oyuncunun bonservisinin yüzde 30’luk payının kendilerinde olacağı şekilde bir anlaşma yapmıştı.
Bu anlaşmadan kurtulmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Oğuzhan ile her ne kadar yeni sözleşme yapsa da bunu gizledi.
Ozzie’nin sözleşme bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2018’i bekleyip boşa çıkmasını isteyen Kartal, böylece Arsenal’i devre dışı bırakmayı hedefledi ve sessiz kaldı.
Gelinen son noktada Beşiktaş’ın birkaç gün içinde Oğuzhan Özyakup ile yapılan yeni sözleşmeyi duyurması bekleniyor.
ATIBA BELİRSİZLİĞİ!
Öte yandan Anderson Talisca için yapılan girişimler boşa çıkınca Brezilyalı oyuncu, resmen Siyah-Beyazlı kulüpten ayrıldı.
Bir diğer sözleşmesi sona eren oyuncu Atınç Nukan ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.
En çok merak edilen konu ise Atiba Hutchinson’ın kulüpteki geleceği...
Beşiktaş’ın, Kanadalı oyuncuya maç başına 35 bin Euro’luk bir teklif yaptığı ancak bunun kabul görmediği öğrenildi.
İki tarafın son kez masaya oturacağı ve bu görüşmenin ardından Atiba’nın geleceğinin netleşeceği kaydedildi.
OPARE'NİN AKLI KARTAL'DA
Siyah-Beyazlı kulübün 2014-15 sezonun devre arasında Porto’dan kiraladığı ve daha sonra bonservisini almadığı Daniel Opare konusunda sıcak saatler yaşanıyor
Son olarak Almanya’da Augsburg forması giyen Ganalı sağ bekin yeniden Beşiktaş’ta oynamak için can attığı belirtildi.
Siyah-Beyazlı yönetimin, teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda bu transfere yön vereceği kaydedildi.
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