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QUARESMA ÇİN YOLCUSU



Yıllardır ismi Uzak Doğu kulüpleri ile anılan Quaresma’nın Çin yolculuğu başlamak üzere... Portekizli süperstar için kulübe tatmin edici bir teklif geldiği ve Başkan Fikret Orman ile kurmaylarının yapılan görüşmeler sonunda bu öneriyi kabul etmeye hazırlandığı belirtildi.