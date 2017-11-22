Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden 50 milyon euro

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ülkemizi temsil eden Beşiktaş, 12.7 milyon Euro katılım payı dışında 25 milyon Euro pazarlama geliri elde etti. Siyah-Beyazlılar grupta şimdiye kadar topladığı 11 puanla performans geliri olarak 6 milyon Euro kazandı. Ayrıca gruptan çıkan Kartal, 6 milyon Euro daha kasasına koyarak toplamda 50 milyon Euro’yu bulan bir parayı kazanmayı başardı.

beşiktaş

Şampiyonlar Ligi geliri