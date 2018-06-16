Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; yeni sezon transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Beşiktaş’ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yerli oyuncular listesinin en tepesinde yer alan Emre Akbaba için Alanyaspor ile yapılan görüşmede talep edilen rakam Siyah-Beyazlı yetkililerin geri adım atmasına neden oldu. Akdeniz ekibi yöneticileri, 7 milyon Euro gibi bir rakam isteyince şoka giren Beşiktaşlı kurmaylar, 3 milyon Euro artı bir oyuncu önerisinde bulundular. Ancak Alanyaspor’un bu teklife olumlu yanıt vermediği ve transfer görüşmelerinin tıkandığı öğrenildi. Bu şartlarda iki kulübün şimdilik anlaşma şansı kalmadığı için Kartal’ın başka oyunculara yöneldiği belirtildi.

YENİ HEDEF DENİZ TÜRÜÇ

Emre Akbaba’nın gelecek sezon sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle 7 milyon Euro gibi bir rakam ödemek istemeyen Siyah-Beyazlılar, dümeni Kayseri’ye kırdı. Deniz Türüç’ün transferi için 3 milyon Euro artı bir oyuncu teklifini Sarı-Kırmızılı kulübe yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, gelecek cevaba göre yerli transferine yön verecek. Beşiktaş, Deniz Türüç için de olumlu yanıtı alamazsa listedeki diğer yerli isimlere yönelecek.