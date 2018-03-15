Beşiktaş'a UEFA şoku

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e 5-0 rövanşında 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Devler Ligi'ne veda ederken UEFA şoku da yaşadı. Zorlu karşılaşmanın 49. dakikasında oyun, sahaya kedi girmesi sebebiyle bir süre durakladı. Siyah-beyazlı kulüp, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada sevk nedeni olarak "Yetersiz organizasyon" ve "Güvenliğin sağlanamaması" gösterildi. UEFA ayrıca yetersiz organizasyon maddesinde, sahaya kedi girmesi vurgusu da yaptı.

Beşiktaş ayrıca sahaya atılan yabancı maddeler, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gibi nedenlerden de soruşturulacak. UEFA Disiplin Komitesi, soruşturmayı 31 Mayıs'ta karara bağlayacak.

AVRUPA'DAN 1 YIL MEN OLASILIĞI

Beşiktaş, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle karşılaşmış ve maç öncesinde yaşanan taraftar olayları nedeniyle karşılaşma gecikmeli olarak başlamıştı. Maç öncesinde stat dışında yaşanan olaylar saha içine de yansımıştı.

Lyon destekçileri, siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribünden yabancı maddeler atıldığı gerekçesiyle sahaya inmiş ve olaylar büyümüştü. UEFA Disiplin Komitesi Lyon maçının ardından 100 bin Euro para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası vermişti. Siyah-beyazlı kulüp temyize gitmiş ancak ceza onanmıştı. Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçlar öncesinde taraftarlarına çağrıda bulunarak ceza alma ihtimalleriyle maça gelmemelerini istemişti.

FRANSA'DA YAŞANANLAR

- Lyon Stadı'nda TSİ 22.05'te oynanması beklenen maç öncesi bir anda yüzlerce taraftar sahaya inmeye başladı. Yaklaşık 2 bin kadar taraftarın sahaya inmesiyle statta büyük bir kargaşa yaşandı.

- Konuyla ilgili Fransız kulübünden bir açıklama gelirken, "Tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle taraftarlar sahaya girdi" ifadeleri kullanıldı.

- Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, sahaya girerek taraftarları yatıştırmaya çalıştı. Daha sonra Başkan Aulas, mikrofonla taraftarlara seslenerek sakin olmalarını söyledi.

- Uyarıların ardından taraftarlar tekrar tribündeki yerlerini aldılar.

- Lyon Kulübü, tribünlere atılan meşaleler nedeniyle taraftarların sahaya girdiğini bildirdi.

- UEFA, maçın ertelenmesiyle ilgili görüşme yaparken, Olympique Lyon TV, karşılaşmanın oynanacağını bildirdi.

- Lyon Kulübü de "Maç birkaç dakika içinde başlayacak" açıklaması yaptı.

- Güvenlik önlemlerinin arttırılmasının ardından maç yaklaşık 1 saatlik gecikmenin ardından başladı.