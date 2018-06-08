Beşiktaş’a, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile Vodafone Park’ta oynadığı maçta sahaya kedi girmesi başta olmak üzere organizasyon bozukluğu, merdivenlerin boş bırakılmaması ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle UEFA’nın verdiği 34 bin Euro’luk ceza İngiliz basınında yer aldı.

BBC yaptığı haberde; Liverpool’a taraftarının Roma ve Manchester City maçlarında sahaya attıkları meşaleler ve tribüne hasar vermelleri yüzünden kesilen 29 bin Euro, Bayern Münih’e; Real Madrid karşılaşmasında sahaya eylemcilerin girmesi nedeniyle kesilen 25 bin Euro ve Atletico Madrid’e, Arsenal maçında merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle verilen 18 bin Euro’luk cezaları örnek gösterdi ve “UEFA cezaları neye göre karşılaştırıyor ve neye göre para cezası kesiyor. Bir kedi yüzünen kesilen ceza çok abartılı. Bu hem komik hem de düşündürücü” yorumunu yaptı.