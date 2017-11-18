Beşiktaş-Akhisarspor maçı yazar yorumları

OLMAYINCA OLMAZ BU OYUNDA!

ERCAN TANER

1- İlk 10 dakika süper başlangıç... Rakip çıkamıyor ve müthiş tezahürat var...

2- Penaltıyı kazanıp atamamak, bilinç altında moral bozar, kendine hemen gelemezsin...

3- Tek taraflı bir ilk yarı izledik... Fakat Q7’nin atamadığı penaltı sonrasında net pozisyon 32. dakikada gelince, bu husus iyi oynamadığınızı gösterir...

4- Lens’in çabalaması lazım... Ama profilini size tarif edersem, tek bir kelime yeter herhalde: “Mutsuzluk”...

5- Acaba kötü oynadığını biliyor, ondan mı? Lens, dar alanda bu kadar etkisiz kalınca, bir kanadınız iptal olur...

6- Negredo, beslenmesi gereken santrfor tipi... Ya da vereceğiniz pasta, size duvar olup, al-ver yapacak...

7- Demba Ba, Gomez veya Cenk Tosun gibi, “Buyrun bu maçı ben aldım attığım vole ile” denilecek bir santrfor hiç değil...

8- Şenol Güneş, valla iyi sabretti 45 dakika Lens’in performansına... Bazı teknik adamlar, yarım saat tutmazlar böyle kötü oynayanları, sahada...

9- İkinci yarı, Tosun Paşa’nın oyuna girmesi, görünümü tamamen hücuma çevirdi, ev sahibinde...

10- Bu sistem işlerliği yüksek olan bir oyun tarzıdır ama hücum prensiplerinin tümünü kullanma şartıyla etkili olur...

11- Biliyor musunuz, “Negredo ve Lens, bu takımın banko oyuncuları olamazlar” mesajını, dün, herkese gönderdi Şenol Güneş, hem de iadeli taahhütlü!

12- Bu kadar kapanan rakibe gol atmak, hiç kolay değil günümüz futbolunda...

13- Çünkü dakikalar geçtikçe, sizin şarjınız azalır, rakibin moral motivasyonu yükselir, her geçen saniye...

14- Gol gelmez ise, sıkıntı tribünleri de basar... Artık son hamleler yapılır... Son hamle Oğuzhan’dı Beşiktaş’da...

15- Ve Akhisar’ın 10 kişi kalışı... Artık tamamen kapanan bir rakiple, son 9 dakikayı oynamak çok zor gerçekten...

16- Böylece akıp giden 90 dakikada, atamadığınız bir penaltı size çok pahalıya mal olur, kolay geçecek maçta, puanları bırakırsınız sonra.

TOP BEŞİKTAŞ'LA %75 OYNADI!

UMUR TALU

Tribünden indirilirken Negredo’nun minik oğluna yapılan asistler babasına da yapılsın diye iki “ortacı” birden görevdeydi.

Akhisar’da Henrique’nin yerinde acemi bir Gomis!

Maç Gökhan Gönül’ün adam kaçırması, Lens’in çok iyi kaçıp golü kaçırmasıyla sağ kanatta başladı. Lens “ortama alışsın” diye Quaresma “mecburi trivela” kanadında sola tayin olmuştu.

15 dakika sadece. Penaltı asisti Negredo’dan geldiğinde son sürat bir takım izledik. Quaresma’nın bir kez daha kaçırdığı penaltı ardından Negredo’nun boş kale karşısında yaptığı da direğe asistti!

Lens sola gittiğinde tayin değil, resmen sürgün! Negredo’nun servisinde golü o ruh hali kaçırdı. Quaresma’nın “ben atayım” ısrarı bir de frikik yedi.

Babel’in girişi belki doğru ama Negredo’nun çıkışı kesin yanlıştı. Beşiktaş çift santrfor oynayabilirdi.

İlk devre sahanın iyisi Medel. Pepe’nin yerinde oynadığından mı ne!

Beşiktaş tek kale demesek de tek saha oynadı. Akhisar oynamasa, açılmasa bile hiç saçılmadı.

UMUR TALU: Lens sola gittiğinde tayin değil, resmen sürgün!

2. yarı Lens yine eski yerine, kulübeye gitti. Quaresma bir o yana bir bu yana gitmekten yine kurtulmadı. O arada Beşiktaş bir penaltıdan kurtuldu mu, emin değilim! Kafa şutu yağdığında, Lukac kale gibiydi. Onun yetmediği yerde kale direği yine kaleciydi.

Beşiktaş topla oynuyor ama top da Beşiktaş’la oynuyordu!

Atiba’nın sarı kart gördüğü maç, Atiba’nın kendi kalesine attığı maç oluyordu!

Larsson o ara Gönül kanadını delip geçiyordu.

Dakikalar uçtukça Akhisar cesareti, Beşiktaş gerilimi büyüdü.

Yüzde 72 topa sahip olup 3 puana sahip olmama gerilimi. Topa sahipken Tolgay’ın kaptırdıklarının gerilimi.

Babel’in girişi belki doğru ama Negredo’nun çıkışı kesin yanlıştı. Hakiki çift santrfor oynayabilirdi Beşiktaş.

Adriano’nun bile çıldırdığı maçta, anormallik bu ya, hakem gözü önündeki pozisyonda kırmızı kartı yardımcı hakeme sordu!

Sonrası anormal kuşatma, kötü top, kötü şut, kötü muhakeme.

Az top çok iş yaptı Akhisar!

HAFIZA:

Şimdi yerinde gökdelenler esen, bir durak tabelasından ibaret Ali Sami Yen’in açık tribünündeyim. O zaman lig başlamadan heyecanla beklenen “3 büyükler”in TSYD turnuvasında Galatasaray-Beşiktaş oynuyor. Galatasaray’da genç takından yeni çıkmış 18’inde bir genç var. Var olduğunu maçı 1-0 yapan golü atarak kanıtlıyor. Yetmiyor. 90’ıncı dakikaya 2-2 giden maçta son golü de o atıyor. Okan Buruk’u ilk o golleriyle gördüm. En son da bizim mahalleye taşındığında.

Hep Galatasaraylıydı ama bir gün o ilk gollerini attığı Beşiktaş forması da giyecekti. 25 yıl önceki o maçta Galatasaray’da 5, Beşiktaş’ta 6 oyuncu altyapıdan yetişmeydi. Beşiktaş’ta İnegöl, K. Maraş, Beykoz, Bergama’dan gelenler ayrı. Hepsini bilirsiniz. O zamanlar öyleydi işte! O iki takım ligde sezonu aynı puanla kapatacak, Galatasaray averajla şampiyon olacaktı.

BEŞİKTAŞ HAKEME KIZMASIN

BÜLENT YAVUZ

Beşiktaş’ın hakemle ilgili söyleyecek tek satırlık hakkı bile yok. Serkan Çınar 1. devrede biraz sendeledi. Ancak 2. yarıda tempolu oyuna katkı sağlamak için özen ve gayret gösterdi. 10’da Beşiktaş lehine verilen penaltı doğru karardı. Topun şiddeti süratli, topu kontrol etmede biraz sıkıntı olsa da Kadir Keleş’in net bir itelemesi var. Hakem burada bariz gol şansı olmadığına kanaat gösterip penaltıyı verdi, sarı gösterdi. Hakemin takdir hakkına katılıyorum. 24’te Medel-Larsson mücadelesinde penaltı yoktu. 45+1’de henüz devre bitmemişti. Hakem korneri attırmadı. Bu yanlıştı. 47’de yine Emnes-Medel mücadelesinde penaltı itirazları vardı. Devam kararı doğru. Henrique’nin kırmızı kartı yardımcı kararıyla oldu. Burada neden yardımcısına gitti bilemiyorum ancak direkt bir vurma yok. Şiddetli bir hareket yok. Henrique’nin sarısı vardı. İkinci sarı uyardı. Direkt kırmızı ağırdı.