Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 1,5 saat süren basına kapalı antrenmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı.

Takım halinde ısınma koşularıyla başlayan idmanda top kontrolü, pas, orta ve şut çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla tamamlayarak, özel uçakla İzmir'e, daha sonra da kara yoluyla Manisa'ya giderek kampa girecek.