Şampiyonluk yolunda Başakşehir kaybı sonrası milli arada takımı moral olarak düzeltmeye çalışan Şenol Güneş, dün sabah ilk olarak kendi ekibiyle kahvaltıda buluştu, daha sonra da akşam takımla toplantı yaptı. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre sabahki kahvaltıda yardımcıları ile bir araya gelen tecrübeli teknik adamın oldukça keyifli olduğu gözlendi. Ligde her şeyin olabileceğini söyleyen ve yardımcılarından bunu takıma aşılamalarını isteyen Şenol Güneş, “Bizlerin morali iyi olursa takımın da olur. O nedenle hepimize büyük iş düşüyor. Başakşehir’i unutup yeniden sıfırdan işe başlayalım. Hala kontrol bizde. Sizlere güveniyorum” dediği öğrenildi.

‘GALATASARAY’A KARŞI KAYIP YOK’

Akşam ise Alanyaspor maçı için kampa giren Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş takımına güven aşıladı. Ekibi ile yaptığı görüşmede söylediklerinin hemen hemen aynısını oyuncularına da ileten deneyimli hoca, “Başakşehir’i yenseydik şimdi çok daha farklı bir konumda olacaktık ama olan oldu. Geri değil ileri bakmalıyız. İki maç üst üste sahamızda oynayacağız. Bu avantajı lehimize kullanmalıyız. Derbiye kadar kayıp olmamalı. Oraya çok daha avantajlı bir halde gidebiliriz. Alanya ve Göztepe belki de derbiden çok daha zor ve önemli olacak. Bu maçları kazanmak zorundayız. Aksi olursa derbide galip de gelseniz, belki anlamı kalmaz” diyerek öğrencilerini motive etti.

QUARESMA, MEDEL VE ADRIANO CEZALI

Beşiktaş’ta kart cezalısı oyuncular Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Adriano Correia, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan derbide gördüğü kırmızı kartın yanı sıra rakibine yaptığı hareketlerden dolayı 5 maç ceza alan Quaresma; Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir mücadelelerinin ardından Alanya karşısında da takımını yalnız bırakacak. Başakşehir maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Medel ve Adriano da mücadeleyi tribünden takip edecek.