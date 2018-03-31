Maçın ardından basın mensuplarına karşılaşmayı değerlendiren Çavuşoğlu, "Maç genelinde pozisyon yoktu. Kaleci Haydar'a zorlayıcı bir top gelmedi. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Beşiktaş'ın bir golü bir de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu vardı. 1 puan alma ümidiyle gelmiştik. Önümüzdeki maça bakacağız. Beşiktaş'ı kötü oynadığı bir maçta yakalamışken en azından 1 puan alma şansımız vardı." şeklinde konuştu.

Saha içindeki yaşanan gerginliklerle ilgili bir soruya Çavuşoğlu, "Hakem bazı pozisyonlarda gördüğünü çalmaya çalıştı ama bazı pozisyonlarda biraz ipin ucu kaçtı. Saha içinde bunlar olabilir." diye cevap verdi.