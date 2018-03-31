Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Güneş, şunları söyledi:

"Çok koşan, dinamik, disiplinli bir takıma karşı oynadık. Kontratağa çıkarken etkili oyuncuları var. Yerleşik hücumda da etkili olabilecek bir takım. Oyun planımız onları hücum ettirmemekti, başardığımızı düşünüyorum. Rakibe çok atak şansı vermedik. Pozisyonlarımızı değerlendirebilsek 2-0, 3-0 olabilirdi."

"Hafta içerisinde milli maç vardı, 13 oyuncu milli takımlara gitti. Sürekli 3 günde bir maç yapan takım olarak birlikte çalışma şansımız olmadı. Sakatlıklar da vardı. Takımın fizik olarak ikinci yarıdaki düşüşü rakibi oyuna ortak etti."

"İkinci yarıda değişiklikler yapmamız lazımdı. Kazanmayı hak ettik ama ikinci yarıda daha etkili pozisyonlar üretebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Şenol Güneş, şampiyonluk yarışıyla ilgili puan hesapları hakkındaki soruya "Şampiyonluk için bir hesap yapmadım, bugünkü maça bakıyorum ben" yanıtını verdi.