Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı futbolcu, "İlk yarı kötü oynamadık. İyi bir maç çıkardık, ilk yarıda fark yapabilirdik. Alanyaspor iyi bir takım. İkinci yarıda kötü oynadık. Daha çok çalışmamız gerekiyor, bu saatten sonra hedefimiz her maçta 3 puan. Güzel futbol da oynamak istiyoruz ama hedefimiz 3 puandı. Bu maçı da yarın unuturuz. Hakemlerle ilgili normalde bir şey demiyorum. Bugün daha çok maçı oynatabilirdi. Bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Üst üste pas hataları yaptık ve öz güvenimizi kaybettik. Eski futbolumuzu oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı takımda mental bir yorgunluk olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını söyleyen Tolgay, "Bu sezon çok maç oynadık. Bir hafta dinlendik, iyi çalıştık. Daha da çok çalışmamız gerekiyor. Mental yorgunluk yok. Şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi sonrasında gol atamadığı yönündeki bir soruya Tolgay, "Cenk'ten sonra Vagner Love geldi, Negredo burada. Pek forvetlere bağlamak benim için doğru değil. Biz de orta saha oyuncusuyuz. Onlara daha çok pas vermemiz gerekiyor. Daha hareketli oynamamız gerekiyor. Bugün çok durarak oynadık, Başakşehir'de de aynısını yaptık. Bugün 3 puanı almak istedik ve aldık." cevabını verdi.