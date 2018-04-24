Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre Fikret Orman’ın Azerbaycan seyahatinde Bakü’ye Kartal Yuvası mağazası açılması kararı alındı. Orman, yönetici Hüseyin Mican ve Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kadir Öz ile birlikte şehri de gezerek mağazanın açılacağı bölgeyi belirledi. Kartal Yuvası açılışına bazı Beşiktaşlı futbolcular ile sanatçılar da gelecek.

"İKİ ÜLKE BİR MİLLET"

Törende 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya’nın ardından Fikret Orman bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “Dünya genelinde 100 milyon taraftara ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Azerbaycan bizim için çok önemli. ‘İki ülke bir millet’ diyoruz. Bir Azeri atasözü ‘Birlik olmayan yerde dirlik olmaz. Dostsuz insan kanatsız kuşa benzer’ der. Türkiye’nin de Azerbaycan’ın da bayrağında ay-yıldız var. Formasında ay-yıldız bulunan tek Türk takımı da biziz. Dolayısıyla kendimizi hem Türkiye’yi hem Azerbaycan’ı temsil ediyor olarak görüyoruz. Her geçen gün daha çok Beşiktaşlı’ya ulaşmak istiyoruz. Her geçen gün daha da büyüyoruz.”

"BELKİ BURAYA RONALDO'YU GETİRİRİZ"

Başkan Orman ve konuklar, sunuculuğunu Özgür Özgülgün’ün üstlendiği organizasyon sonrası Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneği’nin verdiği yemekte bir araya geldi. Yemeğe Büyükelçi Erkan Özoral ile eşi Meltem Özoral’da katıldı. F.Bahçeli büyükelçinin koyu Beşiktaşlı eşi ile Fikret Orman arasında ilginç diyaloglar geçti. Meltem Özoral, Beşiktaş’ı Azerbaycan’da görmek istediklerini söyledi. Orman buna karşılık, “Bu yıl Azerbaycan’ın 100. kuruluş yıldönümü. Eylülde Beşiktaş olarak tekrar gelip maç yapacağız” dedi. Ardından da “Bakarsınız seneye buraya Ronaldo’yu da getiririz!” diyerek gecenin bombasını patlattı.

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN PANKART: AKITTIĞIN TERİN DE KANIN DA ONURUMUZDUR

Bakü Tenis Akademisi’nin 2 bin kişilik spor salonundaki organizasyonda taraftarlar tribünleri doldurdu. En ilgi çekici pankart Şenol Güneş için açılırken “Beşiktaş için akıttığın terin de kanın da onurumuzdur” yazısı yer aldı.