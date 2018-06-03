Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağladı. beIN Sports'un haberine göre Kara Kartal, Kanadalı yıldızıyla nikah tazeledi.

Hollandaı ekibi PSV Eindhoven’dan 2013 yılında Beşiktaş’a bedelsiz olarak transfer olan Atiba, siyah-beyazlı formayı bu zamana kadar 194 kez terletti. Atiba’nın Beşiktaş forması ile 9 gol atarken 15 de asiste imza attı.