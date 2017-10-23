Beşiktaş - Başakşehir hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 9. haftasında maç eksiğiyle 14 puanla 7. sırada yer alan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, evinde maç eksiğiyle 16 puanla 5. sırada bulunan Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler merakla "Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda?" ve " Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta?" diye araştırıyor. İşte zorlu Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçına dair detaylar...
BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deplasmanda 2-1 deviren Beşiktaş, ligdeki Gençlerbirliği yenilgisinin ardından moral bulmak istiyor. Başakşehir ise hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a deplasmanda 3-1 kaybetmişti ve ligde geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u evinde 2-1 yenmişti.
Maçı bekleyen futbolseverler, merakla "Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda?" ve "Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta?" aramasını yapıyor. İki takım arasındaki zorlu karşılaşma bu akşam saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynanacak.
Mete Kalkavan'ın yöneteceği maçta Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Medipol Başakşehir, ligde ve Avrup'da oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.
- Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.
- Medipol Başakşehir, ligde ve Avrup'da oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.
- Beşiktaş, ligde maç eksiğiyle 14 puanla 7. sırada yer alıyor.
- Medipol Başakşehir, ligde maç eksiğiyle 16 puanla 5. sırada yer alıyor.
- İki takım arasında oynanan son maçta Başakşehir evinde 3-1 kazanmıştı.
- Beşiktaş ve Başakşehir'in aralarında oynadığı son 10 maçta 4 kere Beşiktaş, 1 kere Başakşehir kazandı. 5 maç berabere bitti.
- İki takım şimdiye kadar lgide 18 kere karşılaştı. Beşiktaş 4, Başakşehir 4 kere kazandı ve 10 maç berabere sonlandı.
- Beşiktaş, evinde oynadığı son maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmıştı.
- Başakşehir, deplasmanda oynadığı son maçta Hoffenheim'a 3-1 kaybetti.
SAKAT - CEZALILAR
Beşiktaş: Atınç Nukan, Gökhan Töre, Orkan Çınar (sakat), Ryan Babel (cezalı)
Medipol Başakşehir: Egemen Korkmaz, Aurelien Chedjou (sakat)
SON MAÇ KADROLARI
Beşiktaş: Fabri, Pepe, Caner Erkin, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Alvaro Negredo
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Junior Caiçara, Marcio Mossoro, Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Emmanuel Adebayot, Eljero Elia
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Misafir 53 dakika önceNegrodoyu takimda gormek istemiyorum hani 35 gol demisti ya nerde goller nerde negrada.00