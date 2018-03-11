AA'da yer alan habere göre Albayrak yaptığı açıklamada, Bayern Münih ile Almanya'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında alınan 5-0'lık yenilgi sonrasında Beşiktaş'ın lige daha çok yoğunlaştığını belirterek, "Başından beri şampiyonluk yarışının içindeydik. Puan farkı açılınca bizi şampiyonluktan uzaklaşmış görüyorlardı. Bayern Münih maçından sonra konsantrasyonumuz üst seviyeye çıkınca ligde farkımızı gösterdik. Bayern Münih maçı ana hedefimiz olan şampiyonluğa odaklanmamıza sebep oldu. Şimdi lige daha çok motiveyiz." dedi.

Siyah-beyazlı takımın ligde son 3 haftada 9 puan aldığını hatırlatan Albayrak, "Bu fikstür oynanmadan önce 'Çok zor, buradan çıkılmaz.' deniyordu ama biz iyi ve tecrübeli bir takımız. Sakatlarımız, eksiklerimiz var. Buna rağmen hiçbir şey aksamıyor. Kadromuzu bunları öngörerek planladık. Şampiyonluğun en büyük adayıyız ve şampiyon olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in işine çok konsantre olduğunu vurgulayan Albayrak, "Başkan, yönetim, hoca, takım herkes kenetlenmiş durumda. Hocamız ve ekibi müthiş tecrübeli. İyi bir ekip ruhumuz var, takıma bu sene katılanlar bile kırk yıldır oynuyormuş gibi." değerlendirmesinde bulundu.

"ZORA ALIŞTIK, ZORU SEVİYORUZ"

Albayrak, gelecek hafta karşılaşacakları Medipol Başakşehir'i de yenerek milli takım arasına moralli girmek istediklerini aktararak, şunları söyledi:

"Başakşehir'in puan kaybetmesinin Gençlerbirliği maçında rehavete sebep olacağını düşünenler vardı. Önemli bir maçı kazanarak hedefimize bir adım daha yaklaştık. Başakşehir deplasmanından da galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Tecrübeli ve takımını çok iyi tanıyan bir hocaya karşı oynayacağız. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmaları da zor maçlardı. Zora alıştık, zoru seviyoruz."

Metin Albayrak, 14 Mart Çarşamba günü Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçı için ise "İlk maçta şanssız bir mağlubiyet aldık. Bu maça da takımımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çıkacağız. Bizim için prestij maçı olacak." ifadelerini kullandı.