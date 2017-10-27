Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalar yapıyor | CANLI YAYIN

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir mücadelesinde hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği görüntülerce tespit edilen Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezayla ilgili olarak açıklamalar yapıyor.
Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Galatasaray, 90'lı yılların sonunda Avrupa'da bir misyon üstlenmişti. Şimdi ise bunu biz yapıyoruz. Beşiktaş'ı aşağı çekmeye çalışıyorlar. Caner Erkin birçok takımda oynadı, ona bunlar başka takımlarda yapılmadı, şimdi yapılıyor."
"Caner'i milli maçlara çağıracaklar, madem cezalı çağırmayın. Sizin amacınız Beşiktaş'a ceza vermek." Oyun oynanırken kural değişmez. Kamuoyu baskısıyla, Twitter ile futbol yönetilmez. Başka kulüpler site kuruyorlar. Sosyal medyadan ana, babamıza küfür ediyorlar.Herkes 'Beşiktaş kollanıyor' diyor. Ne kollanması? Sarı karttan, kırmızı karttan gözümüzü açamıyoruz. Beşiktaş deneme tahtası olacak bir kulüp mü?"
"Kamuoyunun tepkisine göre ceza verilecekse, biz bu işleri köpürtmesini çok iyi biliriz! Oyuncularım savcılığa çağrılıyor. Benim oyuncularım adam mı öldürmüşler, ne yapmışlar? Bu ülkede başkan başkana yumruk atıyor!"
"Türkiye'nin medar-ı iftiharıyız. Gidin UEFA'ya sorun, Türkiye'nin en düzgün kulübü hangisi diye, 'Beşiktaş' diyeceklerdir. Efendi Beşiktaş diyorsak, uysal koyunuz demek değil. Sezon başı gelir, görüntü üzerinden karar vereceğiz derseniz, verebilirsiniz. Maç oynanıyor, bir olay oluyor, biz böyle bir karar vereceğiz diyorsunuz. Bir gecede talimat değişiyor"
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlamış ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Caner Erkin, karşılaşmanın son dakikalarında hakem Mete Kalkavan'a küfür etmiş ve PFDK tarafından 6 maçlık cezaya çarptırılmıştı. Beşiktaş, bu cezaya itiraz edeceğini açıklamıştı.
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