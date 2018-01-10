Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 54. TSYD Antalya Buluşması'nda Habertürk Spor Yayın Koordinatörü Meriç Müldür'le birlikte 'Yükselen Değer Beşiktaş' oturumuna konuşmacı olarak katıldı. Fikret Orman, Cenk Tosun transferi için birçok tebrik aldığını ancak bunun daha iyisinin yapılabileceğini vurgularken başkanlığı bırakmadan evvel tüzük değişikliğiyle birlikte takımın başına CEO getirmek istediğini dile getirdi.

Beşiktaş'ı dünyada tanınır bir marka haline getirmek istediğini açıklayan Orman, "Dünyanın büyük kulüplerinin sponsorları Orta Doğu'dan. Biz büyük işler yaptık gibi görünürken aslında bunların yanında küçük anlaşmalar. Bugün Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olmasına rağmen gazeteler bir muhabire birçok takıma baktırmaya başladılar. Çünkü pazar daralıyor. Bunu büyütmemiz lazım. Bunu büyüttüğümüz zaman herkes için daha hoş bir durum oluşacaktır. Sponsorluklarda çok büyük gibi gözüksek de dünya ölçeğinde kendimizi çok başarılı görmüyorum. O yüzden yurt dışı programlarımıza başladık. Geçtiğimiz sene Çin'e gittik. Bu bölgeye gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

KULÜPLERİN POPÜLARİTESİNE VURGU

Taraftarların statlara gelmesinin önemine değinen Orman, "Taraftarı stada getiremediğiniz zaman yurt dışında da popülaritesini sağlayamıyorsunuz. Beşiktaş'ın tek başına maçlarını dolu oynaması ya da rakiplerimizin dolu oynaması problemi çözmüyor. Bütün kulüplerin popülariteyi attırması gerekiyor. Maç saatleri, tribünde küfür, şiddet, üslupsuz televizyon programları vs. gibi birçok sorun olabilir. Ama bunların zeka ile aşılabileceğine inanıyorum. Zor günlerde takımın başına geldik. Şimdi geldiğimiz nokta gurur verici. Bunu Türk futbolu için de yapabiliriz" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN BAŞINA CEO GETİRMEK İSTİYORUM"

Türk futbolundaki finansal sorunlarla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine konuşan Orman, "Bu tek taraflı bir problem değil. Bir ayağı yöneticiler. Patronların egolarını tatmin etmek için faaliyet gösterecekleri yerin kendi şirketleri olması lazım. Kişisel egolardan dolayı ülkeler, şirketler batıyor. Bizim gibi halka açık kurumlara geldiği zaman biraz kısıtlamalar getirilmeli. Biz Beşiktaş'ta bir tüzük değişikliği ile bunu yapmak istiyoruz. Ben başkanlığı bırakmadan önce tüzük değişikliği yapmak istiyorum. Bence kulüplerin başına bir CEO gelmesi lazım ve maaş alması lazım. Benden sonra bir çığır açmak istiyorum. Benden sonra başkan olacak kişinin profesyonel çalışması gerektiğini düşünüyorum. Genel kurul kabul eder etmez bunu bilemiyorum. Ama dünyanın önemli kulüplerinde bu iş böyle. Borçları devletin ödemesi bence adil olan şeyler değil. Konuşulmasını dahi doğru bulmuyorum. Futbolun marka değerini yukarı çıkarabilirsek herkes bundan rahatça istifade edebilir" ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN'LA İLGİLİ...

Cenk Tosun'un Everton'a transferinin büyük başarı gibi lanse edildiğini ancak dünyada 75 milyon pounda stoper satıldığını belirten Orman, "Ben son 3 senede 80 milyon avronun üzerinde oyuncu satmışım. Beşiktaş tarihinin 115 senesinde böyle bir satış yoktu ama demek ki olabiliyormuş. Trabzonla alakalı özel bir şey söylemek istiyorum. Trabzonspor aslında bu işin kitabını yazmış bir kulüptü. Her sene ordan burdan oyuncuları alır, 1-2 sene oynatır sonra da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a satarlardı. Bunu 30-40 sene evvel yapıyorlardı. 40 sene evvel doğrusunu yaparlarken şimdi niye buraya geldi. Onu tabii kendileri düşünmelidir. Futbolun marka değerini yukarı çıkartırsak tüm takımların dertleri çözülür." ifadelerini kullandı.

fikret orman

beşiktaş

Cenk Tosun

everton