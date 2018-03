Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park’ta gerçekleştirilen BJK TV’nin yeni stüdyolarının açılışının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu... Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre UEFA’nın Türk takımlarını yakın takip altında tuttuğunu ve kendileri dahil her takım için ceza tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Orman, “UEFA’nın bütün isteklerini yerine getirdik, sezon sonu bu anlaşma bitecek. Ama bu demek değil ki rahatlıyoruz. UEFA’nın gözü her an üzerimizde. Artık bonservisi ile oyuncu alabileceğiz. Ancak bu kez bütçemizi aşamayacağız, yani yine denetimdeyiz. Buna göre adımlarımızı dikkatli atacağız” dedi.

HD YAYINA GEÇİLDİ Vodafone Park'taki yeni BJK TV binasının açılışında Fikret Orman ve yöneticilerin yanı sıra BJK TV'nin kuruluşunda bulunan eski yönetici Reha Muhtar ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Başkan Orman daha sonra BJK TV Genel Müdürü Bülent Ülgen'den teknik bilgiler aldı

Fikret Orman, Galatasaray’ın UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edilebileceği şeklindeki yorumların sorulması üzerine “Benim bu konuda bir bilgim yok. Ancak öyle oyuncu transferi ile kısıtlama ile bu iş bitmiyor. Yani anlayacağınız sıkıntılı bir süreç” diye konuştu.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK PROGRAMINI BURADA YAPARIZ"

BJK TV’nin hizmet binasının açılış töreninde de konuşan Orman, amaçlarının yeni stüdyolarda şampiyonluk programları yapmak olduğunu söyledi ve “İnşallah bu stüdyodan 3. şampiyonluğumuzun yayınını yapmak nasip olur. Normalde bu kadronun yine şampiyon olması gerekiyor. Şanssız kayıplar oldu. Görsel basında benim ağzımdan çıkmayan metinler oluyor. Zor süreç olacak. Rakiplerin de sıkıntıları var. Avrupa’nın en rekabetli ligi olduk. Kavga değil, bunun keyfini almalıyız” ifadesini kullandı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ELEŞTİRİ!

"10 KİŞİYİ YENEMEDİK"

Bu sezon hesapta olmayan puan kayıpların olduğunu belirten Orman, şöyle devam etti: “Oynadığımız futbol özeleştiri yapmamızı gerektirecek bir durum. Başakşehir’in önemli oyuncuları yoktu, 30 dakikadan fazla 10 kişi oynadılar, kaybettik. Futbolda dün yoktur. Önümüzde 8 maç var. Şampiyonluk süreci önümüze yine gelecek. 3 sene üst üste şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz. Ancak istemediğimiz noktadayız. Daha fazla puan toplamak lazımdı. Ümraniye’deki tesislere gitme taraftarı değilim. Orada Şenol Hoca ve ekibi var. Camia lideri olarak orada bulunup destek veriyorum. Yoksa benim orada bulunmam önemli değil.”