Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, Shakira konseri öncesinde organizasyona ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi.

Stadın bu gibi organizasyonlarda da kullanılmasını istediklerini belirten Fikret Orman, "Bu stadı yaparken hep çok uzun zaman kullanılsın istedik. Bir tek maç günleri değil. Netice itibarıyla burası milli bir servet, insanlar hep içinde olsun, yaşasın istiyoruz. Bir amaç da konserlerdi fakat Türkiye'de geçtiğimiz son birkaç yıldır konser organizasyonu yapılmıyordu. BKM ekibi böyle bir organizasyonla gelince biz de çok memnun olduk. Onlar da taşın altına ellerini koydular, biz de koyduk. Güzel bir konser olacağını düşünüyorum, inşallah vesile olur seneye de daha fazla konser gerçekleştiririz burada. 80 milyondan fazla nüfusu olan bir ülke burası ve çoğu da genç ve herkesin eğlenebileceği, güzel vakit geçireceği organizasyonlar yapılmasını, ülkemizin tanıtımı açısından önemsiyorum" dedi.

"BELKİ PIQUE DE GELİR"

Yarın gerçekleşecek konserde Shakira'dan istekleri olacağını vurgulayan Orman, ilk olarak Kolombiyalı yıldızı Beşiktaşlı yapacaklarını söyledi. Orman, "Shakira'nın bizden talebi değil de bizim ondan taleplerimiz var. Birincisi, yarın onu inşallah Beşiktaşlı yapacağız. İkincisi eşi Pique de çok önemli bir futbolcu, bakarsınız onu da Beşiktaş'a getiririz, güzel olur" ifadelerine yer verdi.

"VODAFONE PARK, İSTANBUL'UN MERKEZİ"

Stadın konsere hazırlanması aşamasında en büyük zorluğu çimlerde yaşadıklarını söyleyen Fikret Orman, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bizim buradaki en büyük zorluğumuz üzerinde olduğumuz çimler, onların zedelenmemesi. Onlarda da zaten artık teknoloji aşılmış vaziyette, bizim çim bakımımızı yapan şirketle beraber yaptılar çalışmalarını. Yarın da hep beraber güzel bir vakit geçireceğiz. Dünyanın her yerinde de zaten statlar bu amaçlar için kullanılıyor. Bizim stadımızın şöyle bir avantajı var, İstanbul'un merkezi burası. Ve gelmesi, gitmesi çok rahat bir stat. Onun için de bu amaçlarla kullanılmasını isteyerek yapmıştık zaten. Yarın da hep birlikte güzel bir gün geçireceğiz. Ben de çocuklarımı alıp geleceğim. Yarın buraya geleceklerden de aynı zamanda Kartal Yuvası'na girip alışveriş yapmalarını da isteyelim."

"FİNAL YA DA ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA GİDECEĞİM"

Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida'ya da başarılar dileyen Fikret Orman, "Bizim için de güzel bir durum oyuncumuzun başarılı olması. Ben de zaten final maçına ya da üçüncülük maçına gidip, orada izleyeceğim" diyerek açıklamalarını noktaladı.

ZÜMRÜT AROL BEKÇE: "BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Organizasyonu düzenleyen BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederek sözlerine başlarken, "Beşiktaş Kulübü'ne çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle, bize kapılarını açtılar. En son Justin Timberlake konseri yapmıştık 2014'te, İTÜ Stadyumu'nda. Ama böyle bir stadyum muhteşem, biz de gözümüz gibi baktık inşallah aynı şekilde teslim edeceğiz. Stat konserlerine 4 yıl ara vermiştik ve bu eğlence sektörü için çok uzun bir ara ama şeytanın bacağını tekrar kırıyoruz diyelim Shakira ile birlikte. Çok da büyük ilgi oldu" dedi.

"AİLESİYLE BİRLİKTE GELİYOR"

Kolombiyalı yıldızın Türkiye'ye ailesiyle birlikte geleceğini belirten Kara, "Klasik kulis istekleri oldu ama ben geçen gün de ekibe kulübün resmini gönderdim. İçeriğinden ziyade hayran kaldılar dekorasyona, her yer beyaz olsun dedik. Olağanüstü bir kulisimiz var, çok da güzel ağırlayacağız kendisini. Çoluk çocuk, hep birlikte geliyor ailesiyle. Aslında Türkiye'ye eski günlerde herkes ailece gelirdi, son 4 yıldır böyle bir kuraklık var" şeklinde konuştu.

"SHAKIRA, İSTANBUL BOĞAZI'NI ES GEÇMEZ"

Shakira'nın gezi programının henüz açıklanmadığını vurgulayan Kara, "Gezi programları çok önceden açıklanmıyor ama boğazı es geçenini ben henüz görmedim. Daha önce konserimizi de biz Kuruçeşme Arena'da yapmıştık ve sahneye çıktığında da hayran kalmıştı bir tarafı boğaz, bir tarafı orman, muhteşem bir seyirci. Hatta, 'Burada çıkmak için benim size para vermem gerekir' demişti, tabii işin aslı öyle olmuyor biz yine veriyoruz ama hakikaten İstanbul'u da çok seviyor. Zaten bu kadar olayın ardından Türkiye'ye gelmeye de gönüllü olan ilk sanatçı. O nedenle biz de çok memnunuz" dedi.

"SİGORTA POLİÇELERİNDE SIKINTI YAŞADIK"

Yaşanan terör olayları nedeniyle sigorta poliçelerinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Kara, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Böyle konular sanatçıya gitmeden, masa başında halledilen konular. Biz yaşanan terör olayları sebebiyle sigorta poliçelerinde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Sigortalanmayınca ülke, biz de o rotaya giremiyoruz. Ama çok şükür uzun zamandır herhangi bir sıkıntı olmadığı için tekrar başlama şansını bulduk. Bu ilki olacak ve daha niceleriyle devam edeceğiz. Dün gece ben bir Justin Timberlake konseri izledim Londra'da. Gerçekten muhteşemdi, izlerken herkes eğleniyordu ben dua ediyordum, 'İnşallah seneye gelir' diye, burayı hayal ettim yine hep. İnşallah öyle de olur. Rakam veremiyoruz ama bugün de devam ediyor satış yarın da devam ediyor. Dolu bir stadımız olacak."