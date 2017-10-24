Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan şampiyonluk ve Caner Erkin açıklaması!

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Orman'ın açıklamaları şöyle:

"Ülke için, huzurumuz için, çoluğumuzun çocuğumuzun rahat yaşayabilmesi için on binlerce şehit oldu. Bugün huzurlu yaşıyorsak onların sayesinde. Ülkemizin üzerinden kara bulutlar geçirmeye çalışıyorlar, aynı Beşiktaş gibi ama kimse bunda başarılı olamayacak."