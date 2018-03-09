Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park’ta düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

''Olaya iki pencereden bakmak lazım. Quaresma'nın yaptığını tasvip etmiyorum ve bu durum ilk defa da olmadı. Quaresma bu durumla alakalı tecrübeli bir oyuncu ve böyle bir hata yapmaması lazım. Netice itibarıyla gazetelerde de okudum. Quaresma bu duruma yeltenmemiş olsaydı şu anda bunları konuşmuyor olacaktık. 'Oyuncumuz bir şey yapmamıştır' gibi bir şey söylemiyoruz. Quaresma'nın bu durumların oluşmasına izin vermemesi lazım. Bu bir özeleştiridir. İkinci durum ise kurullarla alakalı şeyler. Cezalar açıklanmadan önce yapıcı olarak kendi fikirlerimizi ifade ettik. Taraftarlarımız bize 'Beşiktaş'ın haklarını korumuyorsunuz' diyor. Ben bu işlere alıştım. Sezon başında başladık. Herkes 'kibirli Beşiktaş' dedi ama onlardan şimdi ses seda yok. O dönemlerde öyle bir algı yaratılmaya başlandı. Şu anda öyle bir şey hiç konuşulmuyor. Sonrasında 'kollanan Beşiktaş' diye bir durum ortaya çıktı. Beşiktaş hangi zamanda kollandı ki şimdi kollanacak? Beşiktaş'ı yönetenlerden futbolculara, teknik heyetten kulüpteki her bireye kimsenin böyle bir beklentisi olmaz. Böyle bir beklentide olan namerttir. Biz sadece adil kararlar verilmesini istiyorduk ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Buradan büyük laflar etmenin anlamı yok. Konuşunca ben ceza alıyorum, hocam ceza alıyor ama değişen bir şey olmuyor. İlk maçı ceza sayesinde seyircisiz izledik. Quaresma'nın yerine geçen hafta Lens oynadı. Ben de Lens ile konuştuğumda ona da çok iyi oynadığını söyledim. Uyum süreci oldu ama artık o süreci geçtiğini düşünüyorum. Hocanın takdirine bağlı kimi oynatacağını bilmiyorum ama Lens'in çok önemli bir grafik sergileyeceğini ve katkı sağlayacağını düşünüyorum. Önümüze bakmak zorundayız. Kimseden medet ummadık. Haksızlıklar kamuoyunda söylenen şeyler, biz ekstradan bir şey söylemiyoruz. Biz iki sene evvel stadyumsuz şampiyon olduğumuzda da benzer kadrolar vardı ama şampiyon olduk. Geçen sene de benzer olaylarla karşı karşıya kaldık ama yine şampiyon olduk. Bu sene de ben bu takımın şampiyon olacağına kalben inanıyorum. Beşiktaş'a düşen de hep birlikte camia olarak kenetlenmek. Gençlerbirliği maçından itibaren de pozitif olarak takımın arkasında durmalıyız ve desteklemeliyiz. Şampiyonluk yolunda o maçı da kazanıp bir adım daha atma gayretinde olacağız. Çarşamba günü de burada Bayern Münih maçımız var. Orada şanssız bir maça başladık ama burada o maçı kırmak istiyoruz. Buradan taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. O maçta herkes Beşiktaş'ı temsil ediyor. Gayet iyi ağırlayacağız. 11'e 11 ve büyük Beşiktaş taraftarının önünde oynadığımızda sonucun ne olacağını herkese göstereceğiz. O maçta da taraftarımızı stadı doldurmaya ve desteklemek için stadımıza davet ediyorum. Beşiktaş mutluluktan beslenen bir camia negatiften beslenen bir camia değiliz. Bizde mutlu yüzler vardır. Topluma iyilik ve güzellik sunmaya gayret ediyoruz. Rakiplerimizde bir seçim süreci var. İki rakibimizin de seçimleri var. Trabzon da seçime gidiyormuş. Kendi içlerindeki gerginlik bize yansıtılmaya çalışılıyor yoksa ikinci maçın sebebi o. Yoksa gergin olmayan bir maçta Galatasaray'la da Fenerbahçe ile de oynadığımızda oynanan futbolda büyük üstünlük içerisinde olduk. Fenerbahçe'yle alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Fenerbahçe'yle artık ligde maçımız yok. Fenerbahçe artık bizim direkt rakibimiz değil. Sıralama olarak değil oynamak açısından direkt rakibimiz değil. Fenerbahçe ile polemiğe girmek istemiyoruz. Allah onların işlerini rasgetirsin. Şu anda Başakşehir ve Galatasaray ile oynayacağımız için onlara konsantreyiz. Ya direkt ya da medyadaki temsilcileriyle bazı polemiklere çekilmeye çalışılıyoruz. Bu demek değil ki; görmüyoruz, duymuyoruz ama kimseye prim yaptırmak istemiyorum. Beşiktaş'la maçları yok ama Beşiktaş maçları konuşuluyor. Beşiktaş'la alakalı basın üzerinden ve kalemşörler üzerinden gündem yaratmaya çalışıyorlar. Gazeteci objektiftir ve bilgi toplar. Bilgi neticesinde habercilik yapar. Maalesef sporumuzun en büyük problemi bu ama biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Taraftarımız da bu oyunlara gelmesin. Camia olarak kenetlenmiş vaziyetteyiz. Bizim derdimiz laf yapmak değil. Algılarla maç kazanılmaz. Siz algılarla bir şey yapmaya uğraşırsınız ama sahada top oynanıyor. Biz de sahaya çıkıp topumuzu oynayacağız. Tahkim üzerinde bir karar merci yok. Şu dakikadan sonra öyle oldu böyle oldu bilmem nedir demenin de bir faydası yok ama açıkça söylüyorum. Bu kurumları Beşiktaş karşısında ön yargılı olarak görüyorum. Sıradaki maçımıza verilen hakemi tanımıyorum. Kimseyle de tanışıklığım yok. Mustafa Öğretmenoğlu genç bir arkadaşımız diye biliyorum. Maçı yönetmeden evvel bir şey söylemek büyük haksızlık olur. İyi niyetle bakmak zorundayız. Gördüğünü çalan bir hakem olacağına ümit ediyorum. İlk defa verilmiş olmasının arkasında bir şey aramak istemiyorum. Vodafone Park'ta da güzel bir ortamda iyi maç yönetmesini bekliyorum. Bunun dışında kötü niyetli bir beklentim yok. Oyuncularımız da hakeme yardımcı olmaya çalışacak. Hakemin de stadyumda işini yapacağını düşünüyorum. Maçı karıştırmak üzerine yapılacak hareketlerin önüne geçmesini umut ediyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Tüm maçlarımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Zaten fikstür de bunu söylüyor. Bunu ben söylemiyorum, tarafsız herkes en iyi kadronun bizde olduğunu söylüyor. Futbolun içinde her şey oluyor. Bayern Münih maçında olduğu gibi şanssızlıklar olabiliyor. Çok ileriyi düşünmek istemiyoruz. Taraftarımızla bütünleşmiş bir takımla maç maç giderek şampiyon olacağız. Beşiktaş taraftarını kimsenin galeyana getirmeye gücü yetmez. Beşiktaş taraftarı maça geldiği zaman takımı ve hocasının arkasında durur. Takımını galibiyet için destekler. Bizim işimiz şampiyon olmak.''

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