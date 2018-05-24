Beşiktaş Kulübünün geleneksel iftarı Vodafone Park'ta gerçekleştirildi.

İftar yemeğine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra siyah-beyazlı camianın önde gelen isimleri ve Beşiktaşlı sanatçılar katıldı.

Organizasyonda bir konuşma yapan başkan Fikret Orman, "Zor bir sezon geçirdik, ligi istemediğimiz sonuçla bitirdik ama güneşli günler yeniden doğacaktır. Bu sezonu kapattık. Yeni transfer sezonuna yeni hedefler yeni umutlarla başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Orman, yeni sezon için çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Beşiktaş, dünya çapında bilinen, Türkiye'nin marka değeri en yüksek kulübü olarak çalışmaya devam edecektir. Ağustosta açılacak ligde başarılı olmak için çalışmaya başladık. Umarım iyi bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.