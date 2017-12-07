Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Leipzig maçı öncesi TRT Spor'a konuştu...

Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar...

''SANKİ CHELSEA GELECEK...''

"Para tabii önemli ama gazozuna bile olsa kendi markamız ve prestijimiz önemlidir. Buraya altı sene + 1 günde geldik. Zorluklardan geldik. Stat yok, para yok ama mutluyuz. Türk insanlarını mutlu ediyoruz. Beşiktaşlı olmasa bile sempatisi olanları mutlu ediyoruz. Şu an ilk 11'imiz süper ve oynamış oyuncular. Bazen tenkit ediyorlar, 'Neden rotasyonla çıkılıyor?' diye. Eskiden rakipler çıkardı; şimdi de Beşiktaş rotasyon ile çıkıyor. Kalpleri iyi çocuklar. Hesap yapmayan isimler. Medel de artık takımın parçası haline geldi. Cenk ile Negredo beraber seviniyorlar. Hangisi olursa fark etmez. Avrupa'nın en iyi 16 takımı var. Hayırlısı neyse o olsun. İçimden dün sanki Chelsea gelecek gibi düşündüm."

''ARDA TURAN GÜNDEMİMİZDE YOK''

"Arda çok üst düzey bir oyuncu. Çok da sevdiğim bir çocuktur. Beşiktaş'ın şu an o bölgede çok oyuncusu var. Gündemimizde Arda Turan diye birisi yok. Arda da Türk sporu için önemli marka. Kamuoyunda hataları olabilir ama yanlış lanse ediliyor."

''İNSAN BOŞUNA PEPE OLMUYOR''

"İnanılmaz ve müthiş bir karakter. Boşuna insan Pepe olmuyor. Genç takımda çocukları çalıştırıyor. Kimse birikimi olmadan Pepe olmuyor. Beşiktaş Başkanı olarak öyle bir oyuncuyla olduğumuz için gurur duyuyorum."

''VIDA TRANSFERİ İNŞALLAH OLUR''

"Vida transferi inşallah olur. Çok kolay bir transfer gibi yorumluyorlar. Dünyanın en üst düzey oyuncularından birisi. Gelip gelmemesi de daha muamma. Gelirse konuşuruz."

''CENK'İ SATMAYACAĞIZ''

"Beşiktaş başarılı oldukça oyunculara teklif gelir. Cenk'i satmayı düşünmüyoruz. Cenk için gelen resmi teklif de yok."

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