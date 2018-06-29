Son dönemde futbolcuların alacaklarının ödenmesi konusunda hem teknik direktör Şenol Güneş’in hem de oyuncuların baskısı ile karşı karşıya kalan Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman, kaynak arayışlarında mutlu sona ulaştı... Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Fikret Orman’ın kurmayları ile yaptığı toplantıda para konusunun acilen çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizip, “Hocamızın da isteği doğrultusunda, şimdilik transferden önce mevcut oyuncuların alacaklarını ödememiz gerekiyor. Her oyuncunun kafası rahat bir şekilde yeni sezona başlaması gerekiyor. Bunu sağlamak da görevimiz” dediği öğrenildi.

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Bu konuşmanın ardından yöneticilerin bazı şirketlerle sponsorluk görüşmeleri yaptıkları bunun yanı sıra da zengin iş insanları ile temasa geçtikleri belirtilirken para probleminin ortadan kaldırılması için ilk adımın atıldığı öğrenildi. Bu doğrultuda özellikle para konusunda baskı altında olan başkan Orman’ın teknik direktör Şenol Güneş’e müjdeyi verdiği ve gelecek hafta alacakların bir bölümünün yatırılacağını söylediği öğrenildi.