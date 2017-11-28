Beşiktaş Başkanı Fikret Orman takımına güveniyor

Şampiyonlar Ligi’nde fırtınalar estiren fakat Süper Lig’de de son 8 maçta toplam 14 puan kaybeden Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman takımına güveniyor...
Tarihinde ilk kez Devler Ligi’nde grubundan çıkma başarısı gösteren son 2 yılın şampiyonu Siyah-Beyazlılar’da bu sezon ligde istenilen sonuçların alınmasa da Orman, bu konuda herhangi bir tedirginlik yaşamıyor. Malatya’da alınan beraberliği masaya yatı- ran başkan Fikret Orman ve yöneticiler takıma sonuna kadar destek verdi.
‘2 KAYIPLA YARIŞTAN KOPMAYIZ’
Galatasaray derbisinin özellikle ilk yarı liderliği için büyük önem taşıdığını düşünen Orman ve yönetim, hem Şenol Güneş hem de oyunculara sonuna kadar güveniyor. Malatya maçı sonrası yöneticiler Ahmet Nur Çebi, Metin Albayrak, Ahmet Ürkmezgi ve Hakan Özköse ile değerlendirmelerde bulunan başkan Orman, “Ben bu takıma kefilim. Ben de sonuna kadar kredileri var. 2 beraberlike yarıştan kopmayacağımıza göre panik yok. Bu takım her türlü sonuca göre şampiyon olacaktır” dedi.
‘TAKIMDAKİ SORUN MENTAL’
Özellikle deplasmanda oynanan Yeni Malatya mücadelesindeki kötü futbolun nedenini mental yorgunluğa bağlayan Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkan takıma Galatasaray derbisiyle birlikte lige konsantre olacağını söyledi. Orman, “İster istemez Porto önündeki arzulu oyun ve gruptan çıkılması takımı kafa olarak rahatlattı. Oyuncu bundan psikolojik olarak etkileniyor. Artık gruptan çıktığımız için bundan sonra lige daha iyi motive olacaklar” diye konuştu.
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