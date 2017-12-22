Siyah-beyazlılar, önceki gün Almanya’ya çıkarma yaparak Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinin kupada 2-0 kazandığı Borussia Dortmund maçını izledi. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş, yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile futbol A takım direktörü Ali Naibi özel uçakla gittikleri Münih’te Alman ekibinin özellikle ikinci yarıdaki vasat oyunu nedeniyle tur için umutlandı. Maç sonrası durum değerlendirmesi yapan Orman ve kurmaylarının “İlk 20 dakika rakibini boğan, müthiş baskılı oynayan bir Bayern vardı. Sonrasında özellikle 2. yarı vasatı aşamadılar. Eğer biz Porto ve Galatasaray maçındaki gibi oynarsak içerde Bayern’i yeneriz” dedikleri öğrenildi.

RUMMENIGGE’YLE BULUŞTULAR

Beşiktaşlı kurmaylar, maçın devre arasında Bayern Münih CEO’su, efsane futbolcu Karl Heinz Rummenigge ile de bir araya geldi. Beşiktaş heyetine yakın ligi gösteren Rummenigge’ye teşekkür eden başkan Orman , Münih’teki maça taraftar getirmeyeceklerini sözlü olarak da bildirdi.