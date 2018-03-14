Beşiktaş, Bayern Münih ile bu akşam evinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında harika bir performans gösteren ve tarihe geçen Beşiktaş, son 16 turunda Alman devi Bayern Münih ile eşleşmiş ve ilk maçı Almanya'da 5-0 kaybetmişti. 5-0'lık karşılaşmanın rövanşı bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak. Peki Beşiktaş - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta bu akşam saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılığını ise Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Büyük heyecanla beklenen Beşiktaş - Bayern Münih maçı canlı olarak Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Gary Medel, Necip Uysal, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Vagner Love

Bayern Münih: Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, David Alaba, Javi Martinez, Thomas Müller, Thiago Alcantara, Arturo Vidal, Frank Ribery, Robert Lewandowski

SAKATLAR: Neuer, Tolisso, Robben, Coman (B.Münih) / Pepe, Tosic (Beşiktaş)

CEZALI: Vida (Beşiktaş)

İki takım arasında geçtiğimiz haftalarda Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 5-0 kazanmış ve tur için büyük skor avantajı elde etmişti.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 17 gol atatı, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 8 sezonun 6'sında yarı finale yükselmeyi başardı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih ile 3 kez karşılaştı, ancak bu maçlarda rakibine hiç gol atamadı.

Beş maçtır Şampiyonlar Ligi'nde galip gelen Bayern Münih, turnuvadaki en uzun galibiyet serisini elinde bulunduruyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 6 maçta hiç yenilmedi.

Beşiktaş'ta Pepe, Vida ve Tosic yarın oynanacak karşılaşmada forma giymeyecek.

UEFA'DAN VODAFONE PARK'A ÖZEL VİDEO

UEFA Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'a özel video paylaştı.

Sosyal medya platformu Twitter'daki UEFA Şampiyonlar Ligi'nin hesabından paylaşılan 19 saniyelik videoda, Vodafone Park'tan görüntüler yer aldı.

Paylaşımda, Beşiktaş'ın sahasında yaptığı son 12 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik aldığı, hiç yenilmediği bilgisi de bulundu.

QUARESMA: "İLK MAÇTAN DAHA FARKLI OLACAK"

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Bayern Münih maçı öncesinde soruları yanıtladı. Quaresma, ilk maçtan daha farklı bir 90 dakika olacağını söyledi.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Teknik Direktör Şenol Güneş'le birlikte katıldığı basın toplantısında bugün 5-0'ın rövanşında karşılaşacakları Bayern Münih maçı öncesinde soruları yanıtladı. Takımın bu seviyeye gelmesinin önemli bir durum olduğunu söyleyen Quaresma, "Bu seviyeye geldiğimiz için takımı kutlamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu noktaya gelmek kolay değil. Yarın büyük bir takımla çok zor bir maç yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde geldiğimiz bu seviyenin tadını çıkarmak istiyoruz" dedi.

Aldığı 5 maçlık cezanın henüz 2'sini çektiğini söyleyen Quaresma, "Uzun süre olmadı, 2 maç kaçırdım. Bu sürede iyi idman yaptım. Bu tür maçlara iyi hazırlanıyorum. Fizik olarak eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Tabii oynayıp oynamamam hocama bağlı" diyerek hazır olduğunu belirtti.

ŞENOL GÜNEŞ: "İDDİAMIZIN EKSİLDİĞİNİ SÖYLEMEK AĞIR GELİYOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarınki Bayern Münih maçında ortaya güzel futbol koymak istediklerini söyleyerek, ilk maçta alınan sonucun ardından iddialarının eksildiğini söylemenin kendilerine ağır geldiğini ifade etti.

Bayern Münih ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında soruları yanıtladı. Bayern Münih karşısına ilk maçtaki 5-0'lık mağlubiyetten bağımsız olarak çıkacaklarını söyleyen Şenol Güneş, "Orada da konuştuğumuz gibi aldığımız kötü skor, ikinci maçtaki hedefimizi bir alt seviyeye düşürdü. Güçlü bir takımla oynayacağız. Beklentimiz turu geçebilmekti. En kötü heyecanlı 2 maç oynamaktı ancak olmadı. İlk maçta gördüğümüz kırmızı kart ve ilk yarının sonunda yediğimiz golle böyle bir sonuç oluştu. Güzel futbol oynamak istiyoruz. Pepe, Vida ve Tosic forma giyemeyecek bu maçta. Son maçta sakatlanan oyuncularımız da vardı ve antrenmanın ardından kadro için karar vereceğiz" dedi.