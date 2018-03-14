Toplamda 7 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde en parlak sezonunu yaşayan ancak talihsiz bir şekilde Bayern Münih’e Almanya’da 5-0 kaybedip çeyrek final şansını mucizeye bırakan Beşiktaş, bugün rövanşa çıkıyor... Tur için az da olan şansını zorlayacak olan Siyah-Beyazlılar, en azından taraftarının önünde bu sezon Devler Ligi’ne galibiyetle veda etmek isteyecek. Özellikle Avrupa maçlarında iç sahada 3 yıldır kaybetmeyen Beşiktaş, galibiyet ya da beraberlik alarak Vodafone Park’taki yenilmeme serisini devam ettirmek isteyecek!

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Medel, Necip, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Mustafa, Lens, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Rafinha, Hummels, Boateng, Alaba, Martinez, Vidal, Thiago, Ribery, Müller, Lewandowski

YEDEKLER: Starke, Wagner, Süle, James, Bernat, Rudy, Kimmich

TEKNİK DİREKTÖR: Jupp Heynckes

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)

YAYIN: Tivibu SPOR 2

SAAT: 20:00

SAKATLAR: Neuer, Tolisso, Robben, Coman (Bayern Münih) / Pepe, Tosic (Beşiktaş)

CEZALI: Vida (Beşiktaş)

AVRUPA PERFORMANSI Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı rövanş karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 204. kez mücadele edecek. Beşiktaş, Avrupa'da yaptığı 203 müsabakada, 77 galibiyet, 44 beraberlik ve 82 mağlubiyet aldı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 264 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 291 gol gördü.

TALİSCA REKOR PEŞİNDE Sezonun ikinci yarısındaki 13 maçta 9 gol atan Talisca, bu formunu Bayern Münih maçında da sürdürmeye çalışacak! Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 7 gol atan ve bunların 5'ini Şampiyonlar Ligi 'nde kaydeden Talisca, bu karşılaşmada da fileleri havalandırırsa Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu unvanını elde edecek!

EVİNİN KRALI UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile Vodafone Park'ta karşılaşan Beşiktaş, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 12 karşılaşmada mağlup olmadı.

BEŞİKTAŞ'IN KOZU TALİSCA

Beşiktaş'ın bu zorlu karşılaşmadaki en büyük kozu Anderson Talisca olacak. Bu sezon resmi maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandıran Talisca, özellikle sezonun ikinci yarısındaki formuyla dikkati çekiyor. Sezonun ilk bölümündeki Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında 7 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıdaki 13 karşılaşmada 9 kez gol sevinci yaşadı. Talisca, Bayern Münih karşılaşmasında gol atarak bu formunu sürdürmeye çalışacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE REKOR PEŞİNDE

Anderson Talisca, mücadelede gol bulursa Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu konumuna gelecek. Siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez fileleri havalandıran Talisca, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Avrupa'nın önemli futbol organizasyonunda en çok gol atan oyuncu durumunda bulunuyor. Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımda 5 Şampiyonlar Ligi golüne imza atarken; siyah-beyazlı ekibin gruplarda Leipzig ile oynadığı son karşılaşmada fileleri bir kez havalandıran Talisca, eski takım arkadaşını yakalamıştı. Brezilyalı futbolcu, Bayern Münih ile oynanacak maçta gol atarsa Cenk Tosun'u geçerek, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu olacak.

KARİYER REKORUNU EGALE EDECEK

Talisca, Bayern Münih karşısında bir gol bulduğu takdirde geçen sezon kırdığı kariyer rekorunu egale edecek. Brezilya'da forma giydiği dönemlerde gol yollarında fazla varlık gösteremeyen Anderson Talisca, Portekiz'in Benfica takımında oynadığı dönemlerde 2014-2015 sezonunda 11 gol attı. Bir sonraki sezon 9 golde kalan Brezilyalı futbolcu, en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadı. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon resmi maçlarda 17 gole ulaşan Talisca, 2017-2018'de ise şimdiden 16 kez fileleri havalandırdı.

GOL ATARSA DEMBA BA'YI YAKALAYACAK

Talisca, Bayern Münih karşısında bir gol attığı takdirde ayrıca Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 8 gol atan Demba Ba'yı yakalayacak. Brezilyalı oyuncu, Alman ekibinin filelerini 2 kez havalandırırsa 9 golü bulunan Daniel Pancu'nun sayısına ulaşacak.

EVİNDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 12 maçta yenilmedi. Spor Toto Süper Lig'de iç sahada başarılı performansa imza atan Beşiktaş, son dönemde Avrupa kupalarında da evinde iyi sonuçlar elde etti.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 12 karşılaşmada rakiplerine mağlup olmadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu yenilgisiz tamamlayan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı son 12 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet aldı, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, söz konusu periyotta iç sahada en fazla galibiyeti UEFA Avrupa Ligi'nde aldı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda rakiplerini 6 kez konuk ederken, bu maçlardan 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Beşiktaş, iç sahadaki son 12 maçta Skenderbeu, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos, Olympique Lyon ve Leipzig'i yenmeyi başarırken, Sporting Lizbon, Lokomotiv Moskova, Dinamo Kiev, Napoli, Benfica, Monaco ve Porto ile berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda rakiplerine 21 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

204. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rövanş mücadelesinde Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk eden Beşiktaş, Avrupa kupalarında 204. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 203 maçtan 77'sini kazandı, 82'ini yitirdi. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasındaki 203 karşılaşmada rakip fileleri 264 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 291 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 44. MAÇ

Beşiktaş, Bayern Münih karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 44. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, yaptığı 43 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 21 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 42 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 80 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ, REKORUNU 26 MAÇA ÇIKARACAK

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, Bayern Münih karşılaşmasıyla bu rekorunu 26 karşılaşmaya çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 25 karşılaşmada 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 40 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 37 gol yedi. Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 13 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 81 27 19 35 84 128 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 102 46 21 35 159 125 Toplam 203 77 44 82 264 291

İLK PEŞİNDE

Beşiktaş, Bayern Münih ile Avrupa kupalarında yaptığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yer aldığı 1997-1998 sezonunda Bayern Münih ile aynı grupta yer alan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle yaptığı her iki karşılaşmayı da 2-0'lık skorlarla yitirdi.

Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda bu sezon Bayern Münih ile son 16 turunda eşleşirken, ilk karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı. Alman temsilcisine karşı ilk üç maçını yitiren siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada rakibine ilk kez üstünlük kurmaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekip, Alman ekipleriyle yaptığı 10 maçta ise sadece 2 kez kazanabildi. Beşiktaş, bu galibiyetleri de bu sezon grup mücadelesinde Leipzig'i 2-0 ve 2-1 yenerek elde etti. Bu ülke temsilcileriyle yaptığı bir karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 7 kez de rakiplerine mağlup oldu.

YEDİĞİ GOLLERİN YARISI BAYERN MÜHİH'TEN

Alman takımlarının filelerini 6 kez havalandırabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 18 gol gördü. Beşiktaş, kalesinde gördüğü gollerin yarısını Bayern Münih'ten yedi. 1997-1998 sezonundaki eşleşmedeki iki maçta rakibinin 4 golüne engel olamayan siyah-beyazlı takım, bu sezonki ilk karşılaşmada ise 5 kez gol yemenin üzüntüsünü yaşadı. Bayern Münih, Beşiktaş'a 3 maçta 9 gol atarken, siyah-beyazlı ekip henüz Alman ekibinin filelerini havalandırmayı başaramadı. Siyah-beyazlı ekip, diğer Alman temsicileri Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Wolsfburg ve Leipzig ile oynadığı 7 karşılaşmada ise 9 gol yedi.

BEŞİKTAŞ'IN ALMAN EKİPLERİYLE OYNADIĞI MAÇLAR

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında Alman ekipleriyle yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1989-1990 (Kupa Galipleri) Beşiktaş-Borussia Dortmund 0-1 Borussia Dortmund-Beşiktaş 2-1 (Ali Gültiken) 1997-1998 (Şampiyonlar Ligi) Bayern Münih-Beşiktaş 2-0 Beşiktaş-Bayern Münih 0-2 2006-2007 (UEFA Kupası) Bayer Leverkusen-Beşiktaş 2-1 (Ricardinho) 2009-2010 (Şampiyonlar Ligi) Wolfsburg-Beşiktaş 0-0 Beşiktaş-Wolfsburg 0-3



2017-2018 (Şampiyonlar Ligi) Beşiktaş-Leipzig 2-0 (Babel-Talisca) Leipzig-Beşiktaş 1-2 (Negredo-Talisca) Bayern Münih-Beşiktaş 5-0

BAYERN MÜHİH, TÜRK TAKIMLARINA YENİLMEDİ

Beşiktaş'ın konuk ettiği Bayern Münih, şimdiye dek Türk takımlarıyla oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Türk temsilcileriyle 5 kez karşı karşıya gelen Alman ekibi, 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Beşiktaş'ı 3 maçta yenen Bayern Münih, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray ile oynadığı ilk maçı 6-0 kazandı. Alman ekibi, ikinci karşılaşmada sarı-kırmızılı rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bayern Münih, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 5 maçta 16 gol atarken, kalesinde sadece bir gol gördü.



