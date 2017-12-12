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Futbol

Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesinin ardından...

12.12.2017 - 11:02 | Güncelleme:

  • 1 Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesinin ardından...
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    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın Bayern Münih ile eşleşmesi, Alman basınında geniş yer aldı.

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    Alman Bild gazetesi Beşiktaş ile Bayern Münih’in eşleşmesinin ardından haberi “Daha kolayı olamazdı. Bayern, Beşiktaş’a karşı” manşetiyle duyurdu. 

  • 3 Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesinin ardından...
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    Kicker dergisinin internet sitesinde "Bayern'e kura şansı" başlığıyla yer alan haberde, Bayern Münih'te hemen hemen herkesin, resmi olarak dillendirmese de rakip olarak Beşiktaş'ın çıkmasını istediği ifade edildi.

  • 4 Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesinin ardından...
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    Sportbild dergisinin internet sitesinde, "Teşekkürler Xabi Alonso, Bayern için kura şansı" başlığıyla yapılan haberde, Bavyera ekibinin Türk temsilcisi Beşiktaş ile oynayacağı, böylelikle Barcelona ve Manchester City gibi zorlu rakiplerle karşılaşmaktan kurtulduğuna işaret edildi.

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  • 5 Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesinin ardından...
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    "Şanslı Jupp" başlığını atan Spiegel dergisinin internet sitesinde, Beşiktaş dışında her takımın Bayern Münih için daha zor olabileceği yorumunda bulunuldu.

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