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Kime sorsanız böyle ifade eder. Unutmamak gerekir ki, futbol bazen mucizelerin yaşandığı bir oyundur. Hiçbir takım için, ‘yenilmez’ diyemeyiz. Yeter ki, Beşiktaşlı futbolcular kendilerine inansınlar. Unutulmasın ki, Beşiktaş kadrosunda en 3-4 tane Avrupa’nın her takımında oynayacak futbolcular var. Futbol şansı da yanlarında olursa büyük bir sürpriz yapabilirler.