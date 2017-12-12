UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın Bayern Münih ile eşleşmesi, Alman basınında geniş yer aldı.
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Alman Bild gazetesi Beşiktaş ile Bayern Münih’in eşleşmesinin ardından haberi “Daha kolayı olamazdı. Bayern, Beşiktaş’a karşı” manşetiyle duyurdu.
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Kicker dergisinin internet sitesinde "Bayern'e kura şansı" başlığıyla yer alan haberde, Bayern Münih'te hemen hemen herkesin, resmi olarak dillendirmese de rakip olarak Beşiktaş'ın çıkmasını istediği ifade edildi.
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Sportbild dergisinin internet sitesinde, "Teşekkürler Xabi Alonso, Bayern için kura şansı" başlığıyla yapılan haberde, Bavyera ekibinin Türk temsilcisi Beşiktaş ile oynayacağı, böylelikle Barcelona ve Manchester City gibi zorlu rakiplerle karşılaşmaktan kurtulduğuna işaret edildi.
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"Şanslı Jupp" başlığını atan Spiegel dergisinin internet sitesinde, Beşiktaş dışında her takımın Bayern Münih için daha zor olabileceği yorumunda bulunuldu.
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ROBBEN
Bayern Münih'in Hollandalı futbolcusu Arjen Robben, kendisinin şimdiye kadar Beşiktaş'a karşı oynamadığını belirterek, "İyi hazırlanıp dikkatli olmamız lazım. Leipzig ile aynı gruptaydılar. Türkiye'de atmosfer her zaman süper, buna hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.
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MULLER
Bavyera kulübünün Alman milli oyuncusu Thomas Müller de, Beşiktaş'ı Leipzig’e karşı izlediğini belirterek, "Deplasmanda alarm zilleri çalması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
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KIMMICH
Bayern Münih'in genç futbolcusu Joshua Kimmich ise yaptığı açıklamada, bulundukları grubu lider olarak bitiren Paris Saint-Germain'in Real Madrid ile eşleştiğine işaret ederek, Bayern Münih'in grup ikincisi olarak daha kolay bir kura çektiğini ifade etti.
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"Kağıt üzerinde güzel bir kura" diyen Kimmich, İstanbul'a hiç gitmediğini ancak Leipzigli oyunculardan orada büyük bir atmosferin hakim olduğunu bildiğini kaydetti.
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NIKLAS SULE
Bayern Münih'te oynayan Niklas Süle de, Beşiktaş'ın kadrosunda iyi futbolcular bulunduğunu belirterek, "Hangi kaliteye sahip olduklarını grup maçlarında gördük. Ryan Babbel'i Hoffenheim'dan tanıyorum." şeklinde konuştu.
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Süle, Beşiktaş'a karşı Münih'te oynayacakları ilk maçı kazanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
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HEYNCKES: KOLAY KURA DEĞİL
Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu ve turu geçmek için her iki maçta da güçlü bir performans sergilemeleri gerektiğini söyledi.
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Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, siyah-beyazlıları en son Leipzig’e karşı izlediğini belirterek, "Beşiktaş'ı çok iyi tanıyorum." ifadesini kullandı.
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Beşiktaş’ın grupta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldığına işaret eden tecrübeli teknik adam, "Namağlup kaldılar. Bunun yanı sıra çok iyi teknik direktörleri var." yorumunu yaptı.
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Heynckes, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in farklı ülkelerden futbolcuları bir araya getirmeyi başardığını dile getirerek, "Kolay bir kura değil. Çok iyi bir takım. Turu geçmek için iki maçta da çok iyi bir performans sergilememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.
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GAZETE HABERTÜRK YAZARLARI EŞLEŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ
HALİL ÖZER: 4 çarpı Beşiktaş olmalı
Beşiktaş adına en istemediğim takım çıktı. Bayern Münih çok zor bir ekip. Ayrıca yaş ortalaması bakımından takımımızla birbirlerine yakınlar. Siyah-Beyazlılar’dan farklı olarak müthiş bir Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir kadro. Heynckes'in gelişi ile de tökezleme dönemini atlattılar.
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Beşiktaş'ın çok ekstra oynaması lazım. Örneğin Galatasaray maçının ikinci yarısında oynadığı futbolu dörtle çarpması gerekiyor. İnşallah başarır. Eğer Beşiktaş turu geçerse Türk futbolu tarihin en önemli başarılarından birisini elde etmiş olur.
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MERİÇ MÜLDÜR: Hedefleri artık büyük tutalım
Evet şansımız az. Ama var mı, var. Bayern Münih, Beşiktaş'ın 2 maçta da yendiği Alman Ligi ikincisi Leipzig'i Almanya Kupası'nda penaltılarla eleyebildi. Allianz Arena'da Bayern karşısına çıkmak bile bir olay.
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Öyleyse öncelikle bunun tadını çıkaralım, her sezon en az 2 takımla bu seviyelerde olalım. Hedeflerimizi artık büyük tutalım. Pepe-Tosic ikilisinin de en üst düzey performanslarını göstermelerini umalım.
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İBRAHİM YILDIZ: Kartal’ın sürpriz yapacak gücü var
Beşiktaş en zor takımlardan biri olan B.Münih’le eşleşti. Kura şansı yanında değildi. İlk maçın Almanya’da olması bir avantaj… Ancak, tecrübesi ve kalitesi ile Beşiktaş’a göre çok önde olan B.Münih kâğıt üzerinde kesin favori.
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Kime sorsanız böyle ifade eder. Unutmamak gerekir ki, futbol bazen mucizelerin yaşandığı bir oyundur. Hiçbir takım için, ‘yenilmez’ diyemeyiz. Yeter ki, Beşiktaşlı futbolcular kendilerine inansınlar. Unutulmasın ki, Beşiktaş kadrosunda en 3-4 tane Avrupa’nın her takımında oynayacak futbolcular var. Futbol şansı da yanlarında olursa büyük bir sürpriz yapabilirler.
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SERDAR ALİ ÇELİKLER: Elinden geleni yapması yeterli
Elbette favori Bayern... Beşiktaş'ın maçların keyfini çıkarmak bu seviyede oynamanın kıymetini bilip elinden geleni yapması yeterli. Beşiktaş bu turda büyük ihtimalle elenecektir. Ama bu durum gruptaki büyük başarısını küçültmez.
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FAİK ÇETİNER: Futbol makinesi
Beşiktaş, bir futbol makinesiyle eşleşti. Şansımız çok yok. Ancak Türk futbolunda unutulmaz, tarihe geçen maçları mesela Fenerbahçe’nin 40 yıl sonra Old Trafford’da Manchester United’ı yenmesi Beşiktaş’ın deplasmanda Sergen’le Chelsea’yi devirmesi hala hafızalarımızda.
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Galatasaray’ın Kopenhag’da Arsenal’in elinden UEFA Kupası’nı alışını hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte böyle bir futbol gününe denk gelirsek, tarihe geçecek bir maç izleriz.
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UMUR TALU: Basel olsa daha iyi olurdu
Beşiktaş’ın şansı şu: Bayern bir Akhisar, Malatya, Kayseri değil! Onlar gibi kapanmayacak, kendi oyununun büyüsüne kapılacak. Türkiye Ligi liderini sürklase eden, Bayern’i de yenebilir. Bundesliga 2’incisini iki maçta, hem de ikincide yedeklerle yenen onun liderini de en az bir maçta yenebilir.
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Ama Porto, Monaco, Leipzig, Bayern derken Beşiktaş’ın burada Şampiyonlar Ligi vizesini kaçırma riski var.
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SALIHAMIDZIC: "BEŞİKTAŞ'IN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ"
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile karşılaşacak Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Beşiktaş'ın gücünü bildiklerini söyledi.
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Salihamidzic, "FC Bayern.tv"ye yaptığı açıklamada, ilk maçı kendi sahasında oynamanın bir avantaj olmadığını ancak Bayern Münih'in bunun üstesinden gelebilecek bir takım olduğunu belirtti.
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Beşiktaş'a karşı oynamanın zor bir görev olduğunu ifade eden Salihamidzic, "Leipzig ile aynı grupta olduklarından onları takip ettik. Beşiktaş'ın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Corentin Tolisso ise geçen yıl Olympique Lyon ile Beşiktaş'a karşı oynadığını belirterek, "Onların stadındaki atmosfer daha çok istek uyandırdı. Bu çılgın sahne önünde oynamak müthiş." ifadelerini kullandı.
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