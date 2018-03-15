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Sarman kedinin Vodafone Park'ta nasıl güvenliği geçip sahaya girdiği belirsiz. Ama Alman devlere karşı Şenol Güneş'in kendini toparlamasına yardımcı olmayı uman ölümüne fanatik bir Beşiktaşlı olduğunu tahmin ediyoruz. (The Sun)