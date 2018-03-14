Toplamda 7 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde en parlak sezonunu yaşayan ancak talihsiz bir şekilde Bayern Münih’e Almanya’da 5-0 kaybedip çeyrek final şansını mucizeye bırakan Beşiktaş, bugün rövanşa çıkıyor... Tur için az da olan şansını zorlayacak olan Siyah-Beyazlılar, en azından taraftarının önünde bu sezon Devler Ligi’ne galibiyetle veda etmek isteyecek. Özellikle Avrupa maçlarında iç sahada 3 yıldır kaybetmeyen Beşiktaş, galibiyet ya da beraberlik alarak Vodafone Park’taki yenilmeme serisini devam ettirmek isteyecek. Beşiktaş-Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte zorlu mücadelenin detayları...

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında mücadele edecek. Beşiktaş-Bayern Münih maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Gary Medel, Necip Uysal, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Vagner Love

Bayern Münih: Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, David Alaba, Javi Martinez, Thomas Müller, Thiago Alcantara, Arturo Vidal, Frank Ribery, Robert Lewandowski

SAKATLAR: Neuer, Tolisso, Robben, Coman (B.Münih) / Pepe, Tosic (Beşiktaş)

CEZALI: Vida (Beşiktaş)

ROBBEN, COMAN VE TOLISSO YOK

Bayern Münih, rövanş için dün özel bir uçakla geldi. Bayernli futbolcular güvenlik önlemleri eşliğinde takım otobüsüne geçerek konaklayacakları otele doğru yola çıktı. Bavyera ekibinde Kingsley Coman, Robben ve Corentin Tolisso kafilede yer almadı.

Q7: TAKIMI KUTLUYORUM

Bayern Münih ile oynanacak rövanşı değerlendiren Ricardo Quaresma, şu ifadeleri kullandı: “Takımı kutlamak istiyorum, Şampiyonlar Ligi’nde bu seviyeye kadar geldik, bu kolay değil. Rövanş bizim için zor olacak ama tadını çıkarmak istiyoruz. Ceza aldıktan sonra 2 maç kaçırdım sadece. Bu sürede çok iyi antrenman yaptım. Fizik olarak hazırım.” Talisca’nın Brezilya Milli Takımı’na davet edilmesini de değerlendiren Quaresma, “Talisca mutlu oldu milli takıma çağrıldığı için. Genç ve yetenekli bir oyuncu, önünde parlak bir geleceği var” ifadelerini kullandı.

HEYNCKES: TALİSCA'YI İSTERİM

Bayern Münih’in teknik patronu Jupp Heynckes, Beşiktaş maçı öncesi dün basının karşısına çıktı. Kendilerini zor bir atmosferin beklediğini belirten tecrübeli hoca, “Türk taraftarlar çok meşhurlar. Beşiktaş da çok iyi bir takım. Çok iyi bir hocaları da var. Bu işin sırrı takım olmak. Biz de oyunumuzu geliştirebildiğimiz kadar geliştirmek istiyoruz” dedi. Heynckes, Brezilya Milli Takımı’na seçilen Talisca için ise “Onu takımımda görmek isterim. Yıldız bir oyuncu” ifadelerini kullandı.