Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarak büyük başarı gösteren Beşiktaş'ın rakibi Alman devi Bayern Münih oldu. Peki Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kapsamında Bayern Münih ile karşılaşacağı ilk maç 13-14 Şubat yada 20-21 Şubat tarihinde oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 6 - 7 Mart veya 13 - 14 Mart tarihinde Vodafone Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş - Bayern Münih

Tottenham - Juventus

Manchester City - Basel

Liverpool - Porto

Manchester United - Sevilla

PSG - Real Madrid

Roma - Shakhtar Donetsk

Barcelona - Chelsea

FC Bayern München Hakkında

FC Bayern München, Bavyera'nın Münih kentinde kurulmuş Alman spor kulübüdür. Bayern Münih futbol tarihinde birçok başarıya sahiptir. 2 Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 26 Bundesliga ve 17 Alman Kupası'na sahiptir. Almanya'nın en başarılı kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla SL Benfica ve FC Barcelona'dan sonra bu alanda 3. sıradadır. Bayern Münih'in ayrıca satranç, hentbol, basketbol, jimnastik, bowling ve masa tenisi şubeleri vardır. Gelirleri açısından 1.85 milyar $ ile Almanya'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük kulübüdür.

Altın yıllar (1965-1979)

İlk Bundesliga sezonunda Bayern München ligi üçüncü bitirdi ve DFB Pokal'in sahibi oldu. Böylece bir sonraki sezon UEFA Kupa Galipleri Kupası'na katılmaya hak kazandılar. Finale çıkan ekip, finalde İskoç ekibi Rangers'ı Franz Roth'un uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi ve kupayı kazandı. 1967'de takım bir kez daha DFB Pokal'i kazandı ancak ligde gelmeyen başarılar nedeniyle takımın başına Branko Zebec getirildi. Zebec, Bayern'in agresif futbolunu, daha disiplinli bir tarza çevirdi ve 1969 yılında Almanya tarihinin ilk dublesini yapıp hem ligi hem de kupayı kazandılar. Zebec, sezon boyunca sadece 13 futbolcuya şans vermişti.

1970'de takımın başına Udo Lattek geldi. İlk sezonunda Lattek, DFB-Pokal'i kazandı. İkinci sezonunda ise Bayern'e üçüncü Almanya şampiyonluğunu kazandırdı. Sezonun en kritik maçı olan Schalke 04 maçı Olympiastadion'da oynanan ve Bundesliga tarihinde televizyondan yayınlanan ilk maç oldu. Bayern, maçı 5-1 kazanarak lig şampiyonluğunu ilan etti. Sonraki iki sezonda da ligi kazanan takım, 1974 yılında Atlético Madrid'i 1-1'in tekrarında 4-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, bu başarıyı bir sonraki sezon da tekrarladı. Roth ve Müller'in son dakikalarda attığı gollerle Bayern, Leeds United'ı 2-0 yendi. Maçtaki hakem hatalarına isyan eden ve finalin oynandığı Paris'te olan çıkaran taraftarları yüzünden Leeds ekibi üç sene Avrupa müsabakalarından men edildi. Bir yıl sonra Glasgow'da Saint-Étienne ile final maçına çıkan Bayern, yine bir Roth golü ile Avrupa şampiyonluğunu ilan etti ve kupayı üst üste üç kez kazanan üçüncü takım oldu. Bu başarılı dönemin son kupası Cruzerio'yu yenerek kazandıkları Kıtalararası Kupa'ydı. 1970'lerin son yıllarında takım değişime gitti. 1977'de Beckenbauer New York Cosmos'a gitti. 1979'da Sepp Maier ve Uli Hoeneß futbolu bıraktı, Müller ise Fort Lauderdale Strikers'a transfer oldu.

BAYERN MÜNİH'TEN BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşmesinin ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. İşte Bayern Münih'in paylaşımları;

— FC Bayern US (@FCBayernUS) December 11, 2017

— FC Bayern English (@FCBayernEN) December 11, 2017

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