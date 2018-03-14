Şenol Güneş, "Sonuç olarak kaybettik. Her iki maçın da beklenmeyen skorla, eleme turunda Bayern Münih'e kaybetmek üzüntü verici. Yatırım olarak bizden daha fazla yatırım yapan bir takım ama ne olursa olsun sahada kazanmak önemli. Çalışmalarımızın karşılığı bu değil." yorumuyla turu değerlendirdi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Taraftarın verdiği desteğe dikkat çeken Güneş, "Bu taraftarın önünde kaybetmek üzüntü verici. Ne yapacağımıza bakacağız. Tüm oyunculara, taraftarlara teşekkür ediyorum. Oynayan oyuncular, oyun olarak ellerinden geleni gösterdi. Oyun olarak değil ama sonuç olarak kaybettik." ifadelerini kullandı.

BAYERN MÜNİH'İN SEVİYESİ...

"Bayern Münih seviyesine çıkmak için neler yapılması gerektiğini 50 yıldır söylüyoruz. Futbol kültürümüz ne kadar yukarı çıkarsa onların seviyesine yaklaşırız. Bayern Münih seviyesine çıkmayı iki kelimeyle bulamazsınız. Bunu bulursam bana 'Nereden buldunuz?' derler" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.