Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayern Münih'e 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ın bu sezonki performansının herkesi gururlandırdığını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, "Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir performans gösterdik. Gruplardan başarılı bir şekilde çıktık. Bayern Münih ile oynadığımız müsabakadan istediğimiz neticeyi elde edemedik. İlk maçtaki kırmızı kart bunda etkili oldu. Güzel bir mücadele oldu ama yine burada istediğimizi elde edemedik. Ayrılırken de galibiyetle tamamlamak güzel olurdu, Beşiktaş'a, Türk futboluna yakışırdı. Ama rakibimizde güçlü, defalarca final oynamış bir takım. Beşiktaş'ın bu sezon gösterdiği performans hepimizi gururlandırdı." diye konuştu.

Beşiktaş taraftarının çok iyi bir atmosfer oluşturduğunu sözlerine ekleyen Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Taraftara teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Muhteşem bir görüntü ortaya koydular. Milletvekili misafirler vardı Fransa'dan, onlar da seyircinin harika olduğunu, ambiyansın muhteşem olduğunu ifade ettiler. Seyirciye teşekkür ediyoruz. Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyoruz, bizleri gururlandırdılar. Gelecek sene çok iyi yerlerde daha iyi neticeler alırız, bütün kulüplerimiz için söylüyorum bunu. İnşallah önümüzdeki sezon bütün takımlarımız Avrupa'da iyi neticeler alırlar. Beşiktaş taraftarına bir alkış."

"BEŞİKTAŞ SEYİRCİSİ MÜKEMMEL"

Avrupa defterini kapatarak tamamen lige dönmüş olduklarını söyleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise, şu değerlendirmede bulundu:

"Takımımız iyi mücadele etti. Artık rotamızı tamamıyla lige çevirmiş olduk. Hafta sonundaki Başakşehir maçına bakacağız. Beşiktaş seyircisi mükemmel. Her zaman öyleydi. Takımlarının her zaman arkasında oldular. Geldikleri ve yaptıkları her şey için onlara teşekkür ediyoruz."