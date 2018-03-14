Beşiktaş'ın Alman vatandaşlığıda bulunan Türk futbolcusu olgay Arslan maç sonunda çıklamalar yaptı. Tolgay, Bayern Münih karşısında şanslarının zaten düşük olduğuna ve hedeflerinin artık lig şampiyonluğu olduğunu dile getirdi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

"Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz." diyen Tolgay, " Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz anlar yaşattılar. Maçın keyfini çıkarmak istedik. Bayern Münihli oyuncular böyle atmfosfer görmedi. Onlar da bu maçı unutmayacak, biz de unutmayacağız. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İlk maçı 5-0 kaybettik. Bayern Münih küçük bir takım değil (gülüyor) Şansımız yüksek değildi. Herkes oynadı. Birkaç kişi dinlendi. Tek hedef şampiyonluk. Bir de kupa var. İki kupayı da kaldırırız inşallah." şeklinde konuştu.

QUARESMA: ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma da maç sonunda açıklamalar yaptı. "Taraftarlarımız tek kelimeyle mükemmeldi." ifadeleriyle taraftarın desteğine vurgu yapan Quaresma, "Hep öyleler. Takımı da tebrik ediyorum. Şimdi lige dönüyoruz. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Takımla beraber çalışmalara devam ediyorum. Sahada onlarla birlikte değilim ama dışarıdan destek veriyorum." yorumunda bulundu.