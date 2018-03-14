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Beşiktaş'ta Pepe ve Tosic sakatlıkları nedeniyle, Vida ise cezalı olduğu için sahada olamayacak. Bayern Münih ise Tolisso, Coman ve Robben'i İstanbul'a getirmedi.

Güneş ve Heynckes'in muhtemel 11'leri şöyle: