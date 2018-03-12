Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında destek yazan ve 3 rekor birden kıran Beşiktaş, son 16 turunda dünya devi Bayern Münih'le eşleşmiş ve ilk maçta Allianz Arena'dan 5-0'lık hezimetle dönmüştü. Kara Kartal'ın rövanşta oynayacağı maçın hakemi de belli oldu.





Vodafone Park'ta 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.