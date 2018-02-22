Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri ‘gerçeklikten kopuk’ oluşu. İkinci büyük sorunu ise hayallerinin küçük oluşu. Genelde hayalleri ve vizyonları dar isimler tarafından yönetiliyoruz. Bir miktar başarı da gelince gerçeklikten kopuyoruz.
Vizyoner olmak, daha iyisini istemek, yüksek hedefler koymak önce gerçeklikle ilişkilidir. Çünkü aksiyonsuz vizyon halisünasyon, fazla vizyon da ilüzyondur.
Beşiktaş harika bir 2 yıl geçirdi.
Aslen bakıldığında Feda’dan Sefa’ya geçen süreç dünyanın her yerinde başarı hikayesi olarak adlandırılır. Uzun bir aradan sonra katılınan Şampiyonlar Ligi’nde 3. olup UEFA’ya devam etmek, orada da yarı finali basit bireysel 2 hata ile kaybetmek başarıydı. Üstelik sezon sonu şampiyon olunmuşken... Bu sezona da iyi transferlerle başlandı. Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir kura çekilip o büyük turnuvaya da iyi başlanınca özellikle yönetim, başkan ve Beşiktaş medyası gerçeklikten koptu. 2.5 yıldır devam eden ‘başarılı ve karizmatik ama aynı zamanda sempatik’ takım imajı örselendi. Bu süreçte doğru bir analiz yapılsa ve Bayern maçlarına haddinden fazla anlam yüklenmese ligde de bu kadar puan kaybı olmazdı.
Başta Şenol Güneş olmak üzere herkes Bayern’e konsantreydi. Münih’te ‘tarih yazmak’ isteği tam bir hedef, iyi bir vizyondur. Ama şu anki Beşiktaş’ın bunu yapamayacağını görmek ve ağırlığı lige vermek gerekirdi. Bugün herkes 5-0’ı konuşuyor. Ağır bir skordur ama normaldir. 10 kişi kalmış bir takıma 5 gol atması Bayern normalidir. Ancak gerçeklikten kopup uçarsanız tokatla yere düşüp travma yaşıyorsunuz.
Beşiktaş’ın her şeyden önce başta Fikret Orman ve yönetimi olmak üzere yeniden ‘sempatik’ takım havasına bürünmeleri gerek. Travmayı atlatmanın tek yolu bu. Önce kendi gerçeğinizle yüzleşip sonra hedef koymalısınız. Beşiktaş’ın hedefi Bayern kurasından itibaren lig olmalıydı, orayı bu kadar ihmal etmemeliydi.
AVRUPA ŞAMPİYONU FENERBAHÇE
Aykut Kocaman’ı dikkatle dinledim. 20 yıldır Aziz Yıldırım gibi lokal bir adamın başkan olduğu takımda ilk kez bir adam ‘Avrupa Şampiyonluğu’ndan bahsetti. İşte vizyon budur. Sonra gerçekçi analize başladı: Dedi ki “Başakşehir maçındaki oyunu geliştirirsek, oyuncu bazında da gelişim sağlarsak UEFA şampiyonu oluruz.” Yani ilk kez F.Bahçe’de ayakları yere basan bir vizyon gördüm. UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu F.Bahçe... Kulağa hoş geliyor. Peki olabilir mi?
Başakşehir maçı sonrası yazımda “Adeta Diego Simeone’nin Atletico’sunu izledim” demişim. Gerçekten de o oyun harikaydı. Peki oyuncu bazında gelişim konusu nasıl olmalı? Burada Kocaman ile ayrı düşüyoruz. O muhtemelen Aatif ve Dirar’ın sadece 1 kademe daha kalitelisi oyuncu ile yetinmek isteyecektir. Oysa bana göre ‘şampiyonluk’ kaliteli oyunculara bağlıdır. Simeone’nin Atletico’su olup mükemmel bir takım haline gelseniz de David Villa’ya, Diego Costa’ya, Griezmann’a ihtiyacınız vardır.
Kocaman, haklı olabilir. O oyun F.Bahçe’yi yukarı taşır. Ama şampiyonluk için 2-3 yıldız gerekir. Aykut Hoca’nın da yıldız konusunda ne tür tavırlar geliştirdiğini biliyoruz. Demem o ki, F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi’ni alabilir. Nasıl mı? Başakşehir maçındaki oyunu biraz daha geliştirir, oyuncu bazında da biraz geliştirip kadroya 2 yıldız oyuncu katılabilirse ve Kocaman bu kez bu isimlerle sorun yaşamazsa elbette...
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