Orman, Negredo ve acı gerçekler 20 gün önceki yazımın ana konusu, Alvaro Negredo transferi idi. Mevzu şuydu: “Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bedavaya almadığı Negredo için, Beşiktaş Kulübü 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi...” Konuyu biraz daha açayım. Evet... Valencia’nın çeşitli nedenlerden dolayı gözden çıkarttığı Negredo, bu sezon öncesi hem Galatasaray’a, hem de Fenerbahçe’ye “bonservisi bedava” olarak önerildi. Ortada kayıtlar var. Üstüne üstlük onlarca tanık var. Şöyle ki... Fenerbahçe üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Galatasaray’ın o dönemki yetkili isimleri telefonla arandığı takdirde gerçeği tüm detaylarıyla öğrenmek mümkün. Belirteyim. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildiği gibi... Beşiktaş, Negredo için Valencia’ya 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Negredo’nun yıllık net ücreti de 4 milyon 350 bin Euro olarak KAP’a bildirildi. Bir hatırlatma yapayım. Valencia, Negredo’nun sözleşmesi devam etmesine karşın, hem Finansal FairPlay hem de verimlilik açısından böyle bir karar almıştı. Benim bu yazı sonrası ne oldu! Beşiktaş Kulübü bir açıklama yaptı ve benden belge istedi. Ayrıca... Beşiktaş Divan Kurulu’nda konuşan Fikret Orman, “Ortada belge var mı? Yok. Ayıptır. Gazeteci de olsa, menajer de olsa, insanda biraz haysiyet, onur ve ahlak olur. Elinde belgesi olup da konuşmayan namerttir” dedi. Şu aşamada sizden bir istirhamda bulunacağım Sayın Orman... Kimseyi saf yerine koymayın. Yapacağınız iş çok basit... Fenerbahçe’nin üst düzey yöneticileriyle irtibat kurun. Galatasaray’ın o dönemki yetkili isimleriyle konuşun. Telefon açın. Bu kadar basit... Bir saatte çözersiniz. Daha ötesi var mı! Beklemenize gerek yok! Belge ötesi kaynaklar gösterdim işte size. Gazeteci olarak bizim yaptığımız kapsamlı araştırmayı, yönetici olarak siz de yapın. Bu konuyu bilen, gören, yaşayan değişik kesimlerdeki onlarca kişiyle durumu değerlendirin. Ayrıca... Tanıklarım yalan mı söylüyor acaba! Menajer Juanma Lopez, aynı Negredo’yu, “Sayın Orman... Bonservisi bedava” şeklinde size de önerdi mi? Sonra siz ne yaptınız? Kimlerle ne konuştunuz? Bazı yöneticiler ve menajerler devreye nasıl girdi? Sayın Orman... Beşiktaş’ın menfaatleri doğrultusunda bu sorulara doğru yanıt verilmesi gerekiyor. Zaten bu düşünceyle bu satırları kaleme alıyorum ben. Ve yine Sayın Orman... “Negredo için 2,5 milyon Euro’luk bonservis bedelinin sadece 250 bin Euro’sunu ödedik” diyorsunuz. Tamam, doğru ama... Geri kalan 2 milyon 250 bin Euro yine Beşiktaş’ın kasasından çıkmayacak mı? Çıkacak. İsteseniz de çıkacak, istemeseniz de çıkacak. Ortada kapı gibi sözleşme var. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Benim bu yazdıklarımı bu camiada bulunan kişilerin önemli bölümü çok iyi biliyor. Hatta... Beşiktaş Yönetim Kurulu’nda bulunan muhteremlerin önemli bölümü de son derece iyi biliyor. Ne de olsa... Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi kötü bir huyu var.

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