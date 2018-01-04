Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, hakkında çıkan haberlerle ilgili basın toplantısı yaptı.
"EŞİM VE OĞLUMA DA YURTDIŞI YASAĞI KONULDU"
DHA'nın aktardığına göre, "Hakkımda yalan ifadelerle bir soruşturma açıldı" diyen Hazinedar, "Bunun sonucunda sadece bana değil, eşim ve oğluma da yurtdışı yasağı konuldu" dedi.
Hazinedar'ın açıklamaları:
"Belediyemize son iki yıldır 180'i aşan ön inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmıştır. Türkiye'ye hiçbir belediye bu kadar teftiş edilmemiştir. Türkiye rekoru ile seçilmiş bir belediye başkanı olarak biz bir rekoru da teftiş edilmede kırdık. Bütün teftişlerden alnımızın akı ile çıktık.
Ataşehir'den sonra hedefe konulan isim olduk. Belediyemize aynı tarihte mülkiye müfettişleri geldi. 16 müfettiş şu anda 1 ayı aşkın süredir belediyemizi denetliyor. Son döneme kadar yapılan bütün teftişlerden alnımızın akı ile çıktığımızı belirtiyorum.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından yapılan basın toplantısında önceden verilmiş bir talimata uygun olarak incelemelerin devam ettirildiği dile getirildi. Hedefteki isim olmam nedeniyle hakkımda yapılan haberlerin ilk dalgası Ateşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasının hemen ardından oldu. İkinci dalga da bize yönelik kumpasın haberinin ve belgelerinin yayınlandığı basın toplantısının akabinde yapılan ve son iki gündeki haberlere ilişkin basın toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bunların tamamı yalandır.
Hakkımda açılan PDY dosyasında hiçbir delil yoktur. Tek husus bir konuşmanın video kaydıdır. Bu video da montajdır. Hakkımda yürütülen FETÖ soruşturması hakkında da iki kelam etmek isterim. 17 aydır bu soruşturma kapsamında hiçbir şekilde ifademe başvurulmamıştır. Avukatlarımla dahi görüşmemiştir."
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