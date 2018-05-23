Sezonun sona ermesi ile birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ta en çok konuşulan isimlerin başında Burak Yılmaz geliyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Trabzonspor ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Kral’ı Başakşehir de kadrosuna dahil etmek isterken, Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncu için bonservis ödemek istemiyor. Burak Yılamaz ile bir görüşme yapan Beşiktaşlı yöneticiler, “Seni biz de hocamız da takımda görmek istiyor. Ancak maliyet olarak ölçülü gitmek zorundayız. Bonservisini kendin hallet ve bize gel” dedikleri öğrenildi.

Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.