Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Marcelo'dan gelen haber hem mutlu etti hem de üzdü...
Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 2015-17 sezonları arasında başarıyla görev yapıp önceki dönemin başında 7 milyon Euro’ya Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon’a transfer olan Marcelo, yeni takımında da kalitesini göstermişti.
64 MİLYONLUK TEKLİF!
Fransız ekibinde kısa sürede takımın kaptanları arasına giren 31 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 49 maça çıkıp 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
Barça’nın kapısından dönmüştü Geçen dönemin ara transfer döneminde Katalan devi Barcelona’nın kapısından dönen Brezilyalı oyuncuya İtalya Serie A ekibi Milan’ın talip olduğu ortaya çıktı. Sambacı için Milan’ın 12 milyon Euro’yu (64 milyon TL) gözden çıkardığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ GOLCÜSÜ İSKOÇYA'DAN GELİYOR
2 sezon üst üste şampiyon olduktan sonra geçtiğimiz sezonu hedeflerinin altında bitiren ve 4. olan Beşiktaş, transferde düğmeye bastı. Fanatik'in haberine göre; Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başlayan Siyah-Beyazlılar’ın forvet takviyesi konusunda gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıktı.
Hücum hattında köklü değişikliğe gitmeyi planlayan ve ilk olarak Göztepe’yle 6 aylık macerası sona eren Demba Ba’yla anlaşma sağlayan Kara Kartal’ın, forvet bölgesi için ikinci adayını ise İskoçya’da bulduğu öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi’nin, kulübe menacerler aracılığıyla önerilen Alfredo Morelos’u hedefleri arasına eklediği kaydedildi.Geçen sezon İskoçya Ligi ekibi Rangers formasıyla 43 maçta 18 gollük performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu için kulübünün 3 milyon Euro’luk talepte bulunduğu kaydedildi.
Menacerlerden gelen Morelos önerisine olumlu bakan Siyah-Beyazlılar’ın, genç oyuncuyu listesine ekleyip temsilcisiyle temaslara başladığı bildirildi. Geçen sezon Finlandiya ekibi Helsinki’den 1.2 milyon Euro karşılığında Rangers’a transfer olan yıldız adayı için Beşiktaş’ın ise ilk olarak 2 milyon Euro’luk bütçe ayırdığı konuşuluyor.
ALMAN BASINI'NDAN ORIGI İDDİASI!
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, gündeme gelen isimler arasında Origi'nin de olduğu iddia edildi. Alman basını geçen sezon Wolfsburg’ta kiralık oynayan Liverpool’un golcüsü Origi’nin Beşiktaş’la görüştüğünü iddia etti.
Liverpool’la 1 sezonluk daha anlaşması bulunan 23 yaşındaki Belçikalı geçen sezon Alman Ligi’nde vasat bir performans gösterdi.
Divock Origi, geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 6 gol attı ve takımına 2 asistlik de bir skor katkısı sağladı.
BERNARD, BEŞİKTAŞ'I DOĞRULADI
Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Bernard, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Brezilyalı 10 numara, "Beşiktaş'ı biliyorum. 2013'te Shakhtar'a gelirken adını duymuştum. Büyük bir takım ve son iki yılda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldular.
Şu anda acele etmeyeceğim. Ancak Beşiktaş benim için cazip bir seçenek" ifadelerini kullandı. Kariyerine Democrata'da başlayan ardından da Atletico MG'ye geçen Bernard için Shaktar Donetsk 5 yıl önce 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
DEMBA BA'DA SON DAKİKA!
Senegalli golcü Demba Ba'nın Çin’den gelen teklifler için istediği opsiyon yarın biterken siyah- beyazlılar aportta bekliyor. Her fırsatta Türkiye’de devam etmek istediğini belirten Ba kalmayı tercih ederse yıllık 2.2 milyon Euro’ya Kartal olacak.
Şampiy10'un haberine göre; Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarla kadrosunda görmek istediği Demba Ba konusu yarın çözülüyor. Başkan Fikret Orman lig bitmeden, “Demba Ba çok önemli bir oyuncu.
Kontratı bitiyor, önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta oynamasını istiyorum. Demba Ba, Beşitaş’ın evladı” derken yönetim sezon tamamlanır tamamlanmaz Senegalli golcü ile iletişime geçti.
''BEŞİKTAŞ'IN YERİ BENDE AYRI''
Türkiye'yi çok sevdiğini, burada kalmak istediğini ve yeniden Beşiktaş formasını giymek istediğini her fırsatta dile getiren tecrübeli golcünün Çin’den önerilen astronomik rakamlara rağmen tercihini eski kulübünden yana kullanması bekleniyor.
Çin’den gelen teklifler için mayıs sonuna kadar opsiyon talep eden Demba Ba’nın istediği süre de yarın doluyor. Eğer Ba, Çin’e gitmezse Beşiktaş eski golcüsünü renklerine katacak.
Yapılan ilk görüşmelerde Senegalli futbolcunun yıllık 2.5 milyon Euro istediği öğrenilirken Kara Kartal ise kapıyı 2 milyon Euro’dan açtı. Transferin 2.2 milyon Euro ve şampiyonluk ve performans primleriyle tamamlanması hedefleniyor.
BEŞİKTAŞ'TAN TALISCA AÇIKLAMASI!
Beşiktaş, Talisca konusunda büyük sancı çekiyor. Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda henüz karar vermiş değil.
Akşam'ın haberine göre; Siyah-Beyazlı yöneticiler futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmaları durumunda, başka kulübe 21 milyon euronun üzerinde bir bedelle satıp satamayacaklarından emin değil.
O yüzden de hala bir netlik yok. Talisca’da satın alma süresi ise yarın akşam mesai saati bitiminde sona eriyor. Beşiktaşlı bir yönetici bu konudaki fikirlerini şu şekilde açıkladı...
''TALISCA KONUSUNDA NET BİR DURUM YOK''
''Talisca konusunda net bir şey yok. Hala karar verebilmiş değiliz. Ama hava daha çok olumsuz yönde. Yani opsiyonu kullanmama konusunda genel bir görüş var. Konuyu yönetimde tartışacağız. Alınması yönünde bir karar verirsek, hiçbir bürokratik engel yok. Peşin para ödememiz de gerekmiyor.
Sadece Benfica Kulübü’ne 2 satır resmi yazı yazıp, ‘Biz oyuncuyu alıyoruz’ dedik mi iş biter. Ancak o maliyeti kaldırabilecek durumda değiliz. Alır da satamazsak büyük sıkıntıya düşeriz. Bizim kendi dengelerimiz şu anda bu parayı ödemek için yeterli gözükmüyor.
''YİNE DAMGAMIZI VURACAĞIZ''
''Elbette her duruma göre planlarımız var. Talisca sonrasında oluşabilecek boşluğu kapatmak için çalışmalar sürüyor. Transfer döneminde hareketli günler geçireceğiz.
Geçtiğimiz günlerde Başkanımız Fikret Orman da söyledi. Beşiktaş Türkiye’nin en büyük kulübü, elbette ki takviyeler olacak. 2 sezon üst üste kazanılan şampiyonluk sonrasında geçtiğimiz sezon taraftarlarımızı üzdüğümüzü çok iyi biliyoruz.
Onları tekrar mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocamız Şenol Güneş’le birlikte yeniden Türkiye’ye ve Avrupa’ya damga vuracağız.''
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