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''TALISCA KONUSUNDA NET BİR DURUM YOK''

''Talisca konusunda net bir şey yok. Hala karar verebilmiş değiliz. Ama hava daha çok olumsuz yönde. Yani opsiyonu kullanmama konusunda genel bir görüş var. Konuyu yönetimde tartışacağız. Alınması yönünde bir karar verirsek, hiçbir bürokratik engel yok. Peşin para ödememiz de gerekmiyor.